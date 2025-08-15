여천NCC 기사회생… 정부, 석유화학 구조개편 나선다
DL도 이사회서 1500억 투입 의결
장기 불황·대주주 갈등 불씨 여전
김정관 “무임승차 기업 단호 대응”
DL그룹이 한화그룹과의 석유화학 합작사인 여천NCC에 대한 1500억원 자금 지원을 결정했다. 국내 3위 에틸렌 생산업체인 여천NCC는 올 연말까지 3000억원대 자금을 확보하지 못하면 채무불이행(디폴트)에 빠질 수 있는 상황이었지만 공동 대주주인 한화와 DL의 지원 결정으로 부도 위기는 넘겼다.
그러나 전망은 여전히 어둡다. 중국발 공급 과잉과 글로벌 경기 둔화로 인한 실적 부진이 장기화되고 있고, 대주주 간 갈등의 골도 깊어지고 있어 언제든 위기설이 불거질 수 있다는 분석이 나온다.
DL은 14일 공시를 통해 자회사 DL케미칼이 이사회를 열어 여천NCC에 1500억원을 대여하기로 의결했다고 밝혔다. 대여 기간은 오는 20일부터다. 해당 자금은 회사 운영 경비로 쓰일 예정이다.
앞서 DL케미칼은 지난 11일 긴급 이사회를 열어 2000억원 유상증자 안건을 통과시켰고, DL그룹 지주사인 ㈜DL도 같은 날 이사회를 개최해 DL케미칼 주식을 추가 취득하는 방식으로 유상증자에 참여하는 방안을 승인했다. DL의 지원금은 합작사인 한화솔루션이 지난달 지원하겠다고 밝히 금액과 같은 규모다.
이번 자금 수혈은 발등의 불부터 끄고 보자는 성격이 강하다. 여천NCC는 이달 말까지 원료 구매 대금과 급여 지급 등 각종 지출에 약 1800억원이 필요하다. 회사채 만기 상환과 설비 가동을 위한 운전자금 등 연말까지 3100억원을 마련해야 하는 상황이다.
여천NCC는 업황 악화로 2022년부터 3년째 적자를 기록하며 유동성 위기에 빠진 상태다. 이에 더해 대주주 간 갈등은 경영 불확실성을 키우고 있다. 한화는 추가 자금을 투입하고 재무구조 개선을 진행해야 한다는 입장인 반면 DL은 에틸렌 공급 가격을 조정하고 중장기적 대안을 세워야 한다는 입장이다. 최근엔 공개적으로 날선 신경전을 벌이기도 했다.
정부는 석유화학산업 구조개편에 대한 정부 방침을 이달 안에 발표한다는 방침이다. 설비 조정 등 사업 재편 과정에서 업계의 자발적 참여를 유도하고, 산업 경쟁력 강화를 위한 중장기 지원책을 제시할 계획이다.
김정관 산업통상자원부 장관은 이날 한화오션 거제조선소를 찾아 “지금 조선 산업의 눈부신 성공 뒤에는 2010년대 후반 수주 절벽 시기를 자구 노력과 구조조정을 통해 극복해낸 뼈 아픈 시기가 있었다”며 “이를 거울삼아 업계 공동의 노력과 책임 있는 경영이 반드시 필요하다”고 말했다. 이어 “(사업 재편에) 무임승차 하는 기업은 범부처 차원에서 단호하게 대응할 것”이라고 강조했다.
권지혜 기자, 세종=양민철 기자 jhk@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사