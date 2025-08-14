중국 덮친 ‘호주 롤스로이스녀’ 양란란 스캔들

음주운전 사고 낸 23세 여성 두고 “권력자가 숨겨놓은 딸” 루머 무성

호주 시드니에서 음주운전 사고를 낸 중국계 여성 양란란이 지난달 26일 경찰서에서 보석으로 석방되고 있다. 9뉴스 캡처

호주에서 최고급 승용차를 운전하다 음주운전 사고를 낸 20대 여성이 중국에서 논란의 중심에 섰다. 중국 최고 권력층이 숨겨놓은 딸이라는 루머와 함께 극심한 빈부격차를 개탄하는 이들이 많다.



호주 9뉴스와 영국 데일리메일 등 보도에 따르면 중국계 여성 양란란(23)은 지난달 26일 새벽(현지시간) 호주 시드니에서 롤스로이스 승용차를 운전하다 벤츠 승용차와 정면충돌했다. 벤츠 운전자는 다리를 절단할 수도 있는 중상을 입었다. 양란란은 현장을 떠났다가 돌아와 자수했다. 경찰의 음주측정 결과 양성으로 밝혀져 구금됐지만 이날 오후 보석으로 풀려났다.



양란란이 운전하던 롤스로이스는 티파니블루 색상의 맞춤 제작 모델로 판매가가 10억원을 넘는다. 그는 롤스로이스 컨버터블도 1대 갖고 있는데 둘 다 페이퍼컴퍼니 소유였다. 양란란은 신탁펀드 명의의 고급 펜트하우스에 살고 있었고 경찰서에 출석할 때는 2700만원 상당의 명품을 입었다.



20대 초반인 양란란이 보석금으로 614억원을 냈고 은행 계좌에 51조원이 들어 있었다는 루머가 더해지면서 그의 정체를 둘러싼 의혹은 걷잡을 수 없이 커졌다. 중국 포털과 소셜미디어에선 ‘양란란은 대체 누구인가’ ‘양란란의 아버지는’ ‘양란란의 할아버지는 공산당 중앙위원’ ‘양씨 성을 가진 고위지도자 명단’ 등이 검색어 상위에 올랐다.



양란란이 대동한 경호원이 중국 최고권력층 거주지인 베이징 중난하이의 무장경찰 출신이라는 주장이 제기되면서 중국의 8대 혁명원로 중 한 명인 양상쿤 전 국가주석의 증손녀라거나 양제츠 전 외교부장의 손녀라는 추측이 나왔다. 시진핑 국가주석의 조카라는 루머까지 등장했다.



중국의 IT전문지 자커(ZAKER)는 12일 “양란란 파문이 이렇게 커진 것은 분배 문제에 대한 사회 전체의 심리 상태를 반영한다”면서 개혁개방 이후 확대된 빈부격차와 먼저 부자가 된 ‘선부자’ 집단에 대한 사회의 불만이 높은 수준까지 축적됐음을 보여준다고 지적했다.



베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr



