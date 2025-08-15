이재용·최태원·정의선·구광모, 한·미 정상회담 총출동

김동관·정기선·조원태도 동행

경제사절단으로 양국 협력 논의



이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장 등 국내 주요 그룹 총수들이 오는 25일(현지시간) 미국 워싱턴DC에서 열리는 한·미 정상회담에 경제사절단으로 동행한다. 반도체 배터리 자동차 조선 등 대미 투자가 활발한 기업을 중심으로 진용을 꾸려 양국 경제 협력을 다질 것으로 보인다.



14일 재계에 따르면 이재명 대통령의 24~26일 방미 일정에 이 회장과 최 회장을 비롯해 정의선 현대자동차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장 등 4대 그룹 총수가 총출동할 것으로 알려졌다. 김동관 한화그룹 부회장과 정기선 HD현대 수석부회장, 조원태 한진그룹 회장도 사절단에 포함될 것으로 예상된다. 이들은 미 정부 관계자 및 재계 인사들을 만나 미국 내 반도체 공장 증설, 인공지능(AI) 협력, 전기차·배터리 생산 확대, 인플레이션감축법(IRA) 보조금 문제 등을 논의할 전망이다.



이 회장은 지난달 말 한·미 관세 협상 지원을 위해 미국 방문길에 오른 뒤 현지에 머물며 비즈니스 미팅을 이어가고 있다. 삼성전자는 텍사스주 오스틴과 테일러에 파운드리(반도체 위탁생산) 공장을 운영 및 건설 중인데, 업계에선 이 회장이 정상회담을 계기로 테일러 공장 증설 계획을 발표할 가능성이 큰 것으로 보고 있다. SK하이닉스는 인디애나주 웨스트 라파예트에 차세대 고대역폭메모리(HBM) 생산을 위한 반도체 후공정 공장 건설을 준비 중이다.



현대차그룹의 경우 지난 3월 정 회장이 도널드 트럼프 대통령을 만나 조지아주의 자동차 생산 확대와 루이지애나주의 철강 공장 건설 등을 포함한 210억 달러(29조원) 규모의 투자 계획을 발표했다. LG에너지솔루션은 미시간 홀랜드와 오하이오, 테네시에 북미 생산 기지를 운영하고 있다.



한·미 조선 협력 사업 ‘마스가 프로젝트’의 주축인 한화그룹과 HD현대도 동행한다. 한화그룹이 인수해 운영 중인 필라델피아의 필리조선소는 한·미 조선 협력의 상징으로 꼽히며, 이번 정상회담 때 양국 대통령의 동반 방문 가능성이 거론된다. HD현대중공업은 관세협상 타결 이후 미 해군 군수지원함 유지·보수·정비(MRO) 사업을 수주했다.



권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr



