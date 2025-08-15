달라진 주가 흐름… 깜짝 실적에도 떨어지는 ‘선반영’ 사라졌다

2분기 실적 시즌 마무리



올해 증시 추가 상승 기대감 높아

실적 좋은 기업들 더욱 주목받아

화학·통신장비 등 흑자 전환 전망

좋은 실적에도 ‘이미 주가에 반영됐다’는 이유로 지지부진한 흐름을 보였던 국내 상장사의 주가 패턴이 최근 달라지고 있다. 올해 2분기 시장 전망치를 웃도는 깜짝 실적을 발표한 기업들의 주가가 잇달아 크게 오르는 모습이 나타나고 있다. 시장은 하반기에도 예상 이상의 실적을 낼 기업을 찾고 있다.



14일 금융투자업계에 따르면 메리츠금융지주는 이날 전 거래일보다 6.15% 오른 12만800원에 거래를 마쳤다. 메리츠금융지주는 지난 13일 상반기 연결기준 순이익이 1조3584억원을 기록했다고 공시했다. 반기 기준 사상 최대치다. 장중 한때 상승 폭을 9.6%까지 높이기도 했다. 2분기 당기순이익도 지난해 같은 기간보다 0.2% 늘어난 7376억원으로 분기 기준 최대 실적을 달성했다. 신한투자증권은 이날 메리츠금융지주의 목표가를 14만3000원에서 14만9000원으로 상향했다.



지난 12일 시장 전망치를 웃도는 실적을 낸 엔씨소프트의 주가는 실적 발표 당일에만 10.12% 상승했다. 아모레퍼시픽을 제치고 K뷰티 시가총액 1위 기업이 된 에이피알도 지난 6일 발표한 사상 최대 실적에 당일 주가가 11.32% 뛰었다. 에코프로비엠(15.28%)과 SK바이오팜(15.92%)도 지난 5일 시장 예상치를 웃도는 실적을 발표하며 주가가 급등했다.





그동안은 호실적이 나와도 오히려 ‘피크아웃(정점 통과)’ 우려에 주가 반응이 제한적이었지만 최근에는 증시 전반의 상승 기대감이 커지면서 상황이 달라지고 있다. 민생소비쿠폰 지급, 추가경정예산 집행 등 경기 부양책과 소비 회복세가 맞물리면서 실적 개선 가능성에 대한 기대가 주가에 반영된 것으로 풀이된다. 이승훈 IBK투자증권 리서치센터장은 “올해 지수가 더 상승할 수 있다는 시장의 확신이 있다”며 “실적이 좋은 회사는 더 주목받을 수 있는 구간”이라고 설명했다.



이날 금융정보업체 에프앤가이드가 분석한 국내 증권사 전망치 평균값(컨센서스)에 따르면 LG에너지솔루션과 엔씨소프트 S-Oil 엘앤에프 SK이노베이션 등의 3분기 실적이 흑자로 전환될 것으로 전망됐다. 매출과 영업이익이 지난해 같은 기간보다 늘어날 것으로 예상되는 상장사는 한화오션과 포스코퓨처엠 HD현대인프라코어 엠씨넥스 두산 GKL 에이피알 등이다. 반면 SK텔레콤과 HMM 한온시스템 제주항공은 영업이익이 지난해 같은 기간보다 절반 이상 줄어들 것으로 전망됐다.



업종별로는 화학과 통신장비, 디스플레이가 흑자로 돌아설 것으로 예상됐다. 석유·가스와 휴대폰 부품, 기계, 운송 인프라 등의 실적이 개선될 것으로 보인다.



실적에 더해 주가 상승 동력이 있는 기업에 관심을 둘 필요가 있다는 게 전문가 조언이다. 이 센터장은 “한·미 정상회담의 수혜를 볼 종목과 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의와 관련한 중국 관련주를 눈여겨볼 필요가 있다”고 말했다.



