美 한인교회 시니어, 국내보다 사역 열정 더 뜨겁다
목데연, 미주 한인교회·국내 교회 시니어 신앙 의식 비교 분석
미주 한인교회 시니어들이 국내 시니어 교인보다 사역 참여 의지가 더 높은 것으로 나타났다.
목회데이터연구소(목데연·소장 지용근)는 한인교회 시니어를 대상으로 한 미주장로회신학대 조사와 국내 시니어를 조사한 목데연 결과를 비교 분석했다. 14일 조사 결과에 따르면 미주 한인교회 시니어 성도의 절반 이상(64%)은 “건강이 허락되는 한 교회에서 주어진 사역을 적극적으로 하고 싶다”고 답했다. 한국 시니어(53%)보다 11% 포인트 높은 응답률이다.
“교회에서 일할 만큼 신체적·정신적 능력이 있다”는 응답에서도 한인교회 시니어의 긍정적 응답률(56%)은 국내 시니어 긍정적 응답률(43%)보다 더 높았다. “1~3개월간 해외 선교를 갈 기회가 있다면 참여하고 싶다”는 질문의 긍정적 답변은 한국 시니어보다 2배 이상 높았다(그래픽 참조).
교회 내 소모임 참여도 질문에서도 사회활동에 적극적으로 참여하려는 미주 한인교회 시니어 성도들의 의지를 엿볼 수 있었다. 한인교회 시니어 성도의 교회 내 봉사활동 모임 참여율은 51%로 구역 모임(55%) 성경공부 모임(54%)과 참여율이 비슷했다.
전문가들은 한국처럼 나이로 정년을 정하지 않는 미국의 일터문화가 시니어 교인들의 능동적인 사역 참여 의지로 이어졌다고 분석했다. 또 나이에 따른 역할 가치관이 비교적 유연한 문화관의 영향과 타지에서 생활한 배경도 도전 정신을 기른 요인이라고 봤다.
주상락 미국 바키대학원대 선교적목회학 교수는 14일 국민일보와의 통화에서 “미국에는 선교팀을 꾸려 단기 선교를 다녀오는 한인 시니어들이 적지 않다”며 “자신의 커리어를 활용해 싱글맘 홈리스 등 취약계층을 대상으로 사회봉사 활동을 하거나 자신보다 나이가 더 많은 시니어를 대상으로 봉사하는 경우도 흔하다”고 설명했다. 이어 주 교수는 “초고령사회에서 액티브 시니어를 세우는 사역은 곧 미래 목회를 준비하는 일”이라고 강조하면서 “교회 공동체는 시니어들이 각자의 소명을 재발견할 수 있도록 장려해야 한다”고 조언했다.
미주장로회신학대학교는 지난해 12월부터 지난 2월까지 만 60세 이상 미주 한인교회 시니어 성도 711명을 대상으로 조사를 진행했다. 국내 시니어 성도 조사 결과는 ‘한국교회 트렌드 2025’(규장)를 인용했다.
이현성 기자 sage@kmib.co.kr
