시사 전체기사

‘울산시장 선거개입 의혹’ 황운하·송철호 무죄 확정

입력:2025-08-14 18:53
공유하기
글자 크기 조정

기소 5년 7개월 만에 결론
백원우·한병도도 무죄 확정

황운하(오른쪽) 조국혁신당 의원과 송철호 전 울산시장이 14일 서울 서초구 대법원 앞에서 꽃다발을 들고 있다. 대법원은 ‘울산시장 선거 개입 의혹’으로 기소된 황 의원과 송 전 시장에 대해 무죄를 선고한 원심을 확정했다. 연합뉴스

문재인정부 청와대와 경찰이 2018년 울산시장 선거에서 문재인 전 대통령의 30년 지기 송철호 전 울산시장 당선을 위해 조직적으로 개입했다는 혐의에 대해 대법원이 무죄를 확정했다. 황운하 조국혁신당 의원, 송 전 시장, 청와대 인사 등이 무더기 기소된 지 5년7개월 만이다.

대법원 2부(주심 오경미 대법관)는 14일 황 의원과 송 전 시장의 공직선거법 위반 혐의에 대해 무죄를 선고한 원심을 확정했다. 하명수사 개입 혐의를 받은 백원우 전 청와대 민정비서관과 박형철 전 반부패비서관, 당내 경선 경쟁자의 불출마를 회유한 의혹을 받은 한병도 더불어민주당 의원(당시 청와대 정무수석)도 무죄를 확정받았다.

울산시장 선거개입 의혹은 2018년 6월 지방선거를 앞두고 청와대와 경찰이 송 전 시장 당선을 위해 경쟁자인 김기현 국민의힘 의원(당시 울산시장)을 겨냥한 수사를 진행하는 등 선거에 조직적으로 개입했다는 내용이다. 당시 김 의원은 낙선했고 송 전 시장이 당선됐다.

송 전 시장은 2017년 9월 울산경찰청장이던 황 의원에게 김 의원에 관한 수사를 청탁한 혐의를 받았다. 이후 송병기 전 울산시 경제부시장이 김 의원 측근 비위 정보를 청와대 민정비서관실에 제공했고, 백 전 비서관이 첩보 보고서를 박 전 비서관에게 전달해 경찰에 하달케 하는 등 하명수사가 이뤄졌다는 혐의로 재판에 넘겨졌다. 황 의원은 수사를 지시하고 청와대에 수사 상황을 보고한 혐의였다.

1심은 황 의원과 송 전 시장의 혐의 대부분을 인정해 각각 징역 3년을 선고했다. 백 전 비서관은 징역 2년을, 박 전 비서관은 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받았다.

2심은 이를 모두 무죄로 뒤집었다. 2심은 수사 청탁을 입증할 결정적 유죄 증거였던 윤모 전 민주당 울산시당 정책위원장의 진술 신빙성을 인정하지 않았다. 또 비위 첩보 작성과 전달 등이 정당한 직무 범위를 벗어나지 않았다고 봤다. 다만 울산시 내부 자료를 받아 김 의원에 대한 첩보 보고서를 만든 혐의를 받는 송 전 부시장에게는 징역 1년2개월에 집행유예 2년이 확정됐다. 대법원은 2심 판단에 대해 “법리를 오해하고 판단을 누락하는 등 판결에 영향을 미친 잘못이 없다”고 밝혔다.

황 의원은 선고 후 “이번 판결로 검찰의 조작 수사와 보복 기소였다는 게 명명백백해졌다”며 “다시는 검찰권을 남용해 없는 죄를 만들고 있는 죄를 덮어버리는 검찰이 나타나지 않게 하기 위해 철저한 단죄가 이뤄져야 한다”고 말했다. 송 전 시장도 “정치검사라는 말은 우리 역사에서 사라져야 한다”고 했다.

양한주 기자 1week@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
분리 앞둔 신세계 정용진·정유경, 상반기 보수 20억
케데헌 OST 작곡가 이재가 만든 ‘광복 80년 기념곡’
전현희 “尹, 구치소서 하루 종일 에어컨 빵빵” 주장
비트코인 12만3000달러 돌파…역대 최고가 경신 눈앞
‘최고권력층 딸?’…호주서 음주운전사고 中‘롤스로이스녀’ 일파만파
카카오톡 메시지 삭제 24시간까지 가능해진다…누가 보낸지도 확인 못해
전국민이 알게 된 반클리프·바쉐론 뭐기에… “안목 있는 사람처럼 보이려”
“10월부턴 7500달러 보조금 못받아” 미국 전기차 시장 ‘절판 마케팅’
국민일보 신문구독