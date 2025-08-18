“남자들도 털 밀어요”… 폭염에 쿨비즈 확산 ‘바디그루밍’ 제품 매출 ‘쑥’
제모기 183% 왁싱 용품 159% 증가
‘바디케어’ 관련 검색량 10배 이상↑
폭염과 쿨비즈 문화의 확산으로 남성 소비자들의 장바구니에도 변화가 생겼다. 반바지·샌들 착용이 일상화되면서 제모기·풋케어 용품 등 ‘바디그루밍’ 제품 수요가 급증하고 있다. 유통업계는 남성 뷰티 카테고리의 성장에 맞춰 마케팅에 속도를 내고 있다.
17일 SSG닷컴에 따르면 지난달 남성 소비자 대상 제모기 매출이 전년 동기 대비 183%, 제모·왁싱 용품 매출은 159% 급증했다. 이달 들어서도 지난 1~13일 제모기 매출은 전년 동기 대비 40% 신장했고 면도기 매출도 51% 증가했다. 패션 플랫폼 W컨셉에서도 지난달 제모·면도기 관련 매출이 143% 늘었다. 선스틱·스프레이 매출은 48%, 풋케어 용품은 400%, 데오드란트·바디미스트는 306% 증가하며 전반적인 바디케어 수요 확대가 두드러졌다.
스타일 커머스 플랫폼 ‘지그재그’의 분석도 같은 흐름을 보여준다. 최근 한 달간(6월 21일~7월 20일) ‘바디케어’ 관련 검색량은 전년 대비 10배(950%) 이상 늘었고, ‘바디스프레이’ 검색량은 412%, 거래액은 199% 증가했다. 바디워시는 8배(792%), 등드름(등에 나는 여드름) 케어 제품은 6배(563%), 발 각질 제거 제품은 61% 늘었다.
체모 관리에 대한 관심도 높아졌다. ‘인그로운 헤어’(제모 후 모근이 피부 안으로 파고드는 현상) 관련 상품 거래액은 1745% 급증했고, 검색량도 15배(1467%) 이상 늘어났다. 제모 이후에도 위생과 피부 건강을 위한 소비가 이어지고 있음을 보여주는 사례다.
무신사 뷰티에서도 여름이 시작된 지난 6월 1~15일 ‘제모기’ 검색량이 지난해 같은 기간 대비 4.7배 증가했다. 특히 집에서 ‘셀프 제모’가 가능한 제품이 1년간 누적 1만개 이상 판매됐다.
업계는 이 같은 소비 트렌드에 주목하고 있다. 주요 온라인 플랫폼은 남성 타깃 바디케어 카테고리를 확대하고 다양한 브랜드와의 프로모션을 강화하고 있다. 제품군도 정교해지고 있다. 필립스 등 가전 브랜드는 굵고 짙은 털 정리에 효과적인 마이크로 세라믹 디스크를 활용해 제모 성능을 높인 제품을 선보이고 있다. 방수 무선 설계로 샤워 중 사용이 가능하거나 발 각질 제거 기능을 동시 탑재한 제품도 주목받고 있다.
업계 관계자는 “쿨비즈 문화와 폭염이 소비자 인식을 바꾸고 있다”며 “남성 소비자 사이에서도 청결과 외적 정돈감이 새로운 매너로 인식되면서 바디케어 시장이 고속 성장하고 있다”고 설명했다.
