탈북민 등 300여명 “남북이 하나 되는 그날을 위해” 기도
이북도민 복음통일 기도회 열려
광복 80주년을 맞아 이북 출신과 탈북민 크리스천들이 분단의 현실을 뛰어넘는 통일을 꿈꾸며 기도의 손을 모았다.
이북기독인기도회(회장 지성호)는 14일 서울 종로구 이북5도청 평화강당에서 ‘이북도민 복음통일 기도회’(사진)를 개최했다.
기도회는 광복 80주년의 역사적 의미를 되새기고 민족화합과 복음통일의 염원을 기원하며 이북도민과 탈북민 크리스천에게 영적 위로와 희망을 제공한다는 취지로 열렸다. 이날 탈북민을 비롯해 북한선교에 관심을 둔 성도 등 300여명이 참석했다.
대한예수교장로회(예장) 통합 총회장을 지낸 김순권 경천교회 원로목사는 ‘통일을 향하는 고향 그리움’(느 1:1~5)이란 제목의 설교에서 “무력으로 이룬 통일이 아니라 복음을 통한 평화 통일이 진정한 통일”이라며 “느헤미야가 고향 예루살렘을 그리워하며 금식 기도했던 것처럼 우리도 통일의 날을 사모하며 간절히 기도해야 한다”고 강조했다.
이북기독인기도회장인 지성호 함북도지사와 이빌립 열방샘교회 목사는 간증의 메시지를 전하며 복음통일을 위한 기도를 인도했다.
