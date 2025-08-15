생명 다해 지킨 나라와 신앙… “선대의 결단 새롭게 되새겨야”

독립운동가·순교자 후손이

전하는 광복 80주년 메시지

독립운동가 최영돈 선생의 손자 최상도 호남신학대 교수가 최근 서울 서대문구 서대문형무소역사관 내에 있는 메모리얼 홀에서 “조국과 신앙을 위해 투신한 선대들을 이어 시대적 사명을 감당해야 한다”고 말하고 있다. 신석현 포토그래퍼

서대문형무소에서 되새긴 십자가의 길



순교 영성으로 십자가 복음 외쳐야



신사참배 거부로 순교한 주기철 목사의 손자인 주승중 주안장로교회 목사. 국민일보DB