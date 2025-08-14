◆국무조정실·국무총리비서실[과장급]△국제개발협력본부 대외협력과장 채예림
◆문화체육관광부[국장급]△체육국 체육협력관 신현수
◆교육부[일반직 고위공무원]△영유아지원관 박대림[서기관]△한경국립대 강종부△외교부 강양은[행정사무관]△사회정책협력관실 김미희△영유아정책국 김민정△교육부(운영지원과 지원근무) 이승영△교육부(국외훈련 파견) 한승우△교육부(하노이한국교육원 파견) 이동영△교원소청심사위원회 유재우△보건복지부 이응주[교육연구관]△교육부(휴스턴한국교육원 파견) 여인경
◆농림축산식품부[국장급]△농업혁신정책실 농업정책관 윤원습
◆국세청◎전보[부이사관]△중부지방국세청 감사관 김휘영△〃 납세자보호담당관 남영안△인천지방국세청 성실납세지원국장 이법진△부산지방국세청 감사관 전지현△강남세무서장 박인호△국세청 김준우 강상식 반재훈 오상휴 김대일[과장급]△국세청 정책보좌관 송윤정△〃 인사기획과장 황동수△〃 혁신정책담당관 이선주△〃 기획재정담당관 손영준△〃 국세데이터담당관 김선주△〃 빅데이터센터장 우연희△〃 정보화운영담당관 지임구△〃 홈택스1담당관 이준목△〃 홈택스2담당관 이용선△〃 감사담당관 이철경△〃 감찰담당관 정동주△〃 심사1담당관 김동현△〃 국제세원담당관 이임동△〃 역외정보담당관 이상원△〃 글로벌과세기준추진반장 김태형△〃 법규과장 이주연△〃 부가가치세과장 이인섭△〃 법인세과장 신재봉△〃 부동산납세과장 오은정△〃 상속증여세과장 신상모△〃 조사기획과장 박상준△〃 조사1과장 구성진△〃 조사2과장 최지은△〃 국제조사과장 이상훈△〃 세원정보과장 윤순상△〃 조사분석과장 이경순△〃 장려세제과장 이상걸△서울지방국세청 법인세과장 전승한△〃 송무1과장 박광식△〃 조사1국 조사1과장 최미숙△〃 조사1국 조사2과장 김태수△〃 조사2국 조사관리과장 박세건△〃 조사2국 조사1과장 김문희△〃 조사2국 조사2과장 고만수△〃 조사3국 조사관리과장 김광민△〃 조사3국 조사1과장 김동수△〃 조사3국 조사2과장 이관노△〃 조사3국 조사3과장 신민섭△〃 조사4국 조사1과장 최현창△〃 조사4국 조사3과장 김봉규△〃 국제조사관리과장 김성기△〃 국제조사2과장 정필규△종로세무서장 권태윤△중부세무서장 박성무△남대문세무서장 송평근△용산세무서장 김상원△성북세무서장 임상진△마포세무서장 안형태△영등포세무서장 박재성△양천세무서장 김수섭△동작세무서장 김승현△도봉세무서장 박국진△강동세무서장 김필식△잠실세무서장 최행용△노원세무서장 권순재
◆새만금개발청◎전보[과장급]△계획총괄과장 김창기
◆서울여대△입학처장 김보람△산학연구처장 한원식
[인사] 국무조정실·국무총리비서실 外
