지천댐 건설 입장 표명 미루는 청양군 ‘곤혹’

지원방안 나올 때까지 입장 유보

충남도, 건설반대위 모두와 갈등

김돈곤(왼쪽) 청양군수가 14일 군청 대회의실에서 기자회견을 열고 지천댐 건설에 대한 입장을 밝히고 있다. 김성준 기자

김돈곤 충남 청양군수가 지천댐 건설에 대한 명확한 입장을 내놓지 않아 곤혹을 치르고 있다. 새 정부의 눈치를 보고 있다는 김태흠 충남지사의 지적에 기자회견까지 열었지만 여전히 환경부의 정책 결정 방향을 기다린다는 기존 입장만 되풀이해 갈등은 지속될 것으로 보인다.



김 군수는 14일 군청에서 기자회견을 열고 “환경부와 충남도에 요청한 사업의 지원 여부가 결정되지 않고 새 정부의 정책 방향이 정리되지 않은 상황”이라며 “지천댐 건설에 대한 찬반 표명을 의도적으로 미루고 있다는 충남도의 지적은 군의 입장을 고려하지 않은 부적절한 지적”이라고 말했다.



또 김태흠 지사가 지천댐 입장 표명 지연을 이유로 청양군의 추경 예산 삭감을 지시한 것에 대해 “댐 건설 결정과 주민 생활 예산은 별개의 사안인데 입장 표명 지연을 이유로 군 예산을 삭감하겠다는 것은 예산의 독립성을 심하게 훼손하는 것”이라고 반발했다.



지천댐은 지난해 7월 환경부가 발표한 ‘기후대응댐’ 후보지 14곳 가운데 하나다. 청양군과 부여군에 걸쳐 지어진다. 충남도는 지천댐 건설 관련 지역주민협의체를 구성하고 기본구상 용역에 착수하는 등 관련 절차를 추진 중이다.



반면 지천댐 건설 반대 대책위원회는 “지천댐 건설은 환경 파괴와 지역 갈등만 초래할 것”이라면서 “김 군수는 지난해 9월 환경부에 전달한 주민 우려와 요구 사항이 지켜지지 않을 경우 지천댐 건설을 반대할 것이라고 해놓고 환경부 입장을 기다린다고만 하니 황당할 따름”이라고 지적했다.



충남도와 반대대책위원회 모두 김 군수에게 명확한 입장표명을 요구하고 있지만 청양군은 여전히 명확한 입장 표명을 미루며 정부의 정책 결정에 따른 조건부 찬성 입장을 고수하고 있다. 환경부에 건의한 주민 우려와 요구사항 등 7개 항목과 하수처리시설·상수도 확충 등 지원 방안이 명확해지면 댐 건설을 추진하겠다는 것이다.



김 군수는 “지역 발전 대책 반영 여부를 토대로 군민 의견을 수렴해 최종 입장을 결정하겠다는 방침을 수차례 밝혀왔다”며 “서로를 인정하고 배려하는 아량을 보여달라”고 말했다.



청양=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr



