[여의춘추] 국정 발목 잡을 정책 엇박자

고세욱 논설위원

관세 협상 때 노란봉투법 추진

코스피 5000 외치고 세금 인상



노조가 국익 생각할 거라 예단

동학개미 항의에 우왕좌왕



국익과 진영 양다리는 무리수

대의 위한 DJ·盧의 길 따라야

