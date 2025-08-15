[새로 나온 책] 반드시 열매 맺는 전도
신후 지음/두란노
“전도는 은사 있는 소수의 몫이 아니다.” 저자는 모든 그리스도인이 복음 전파의 사명을 지녔다고 강조한다. 책은 ‘교회 봉사 많이 하면 전도 안 해도 된다’ ‘전도할 장소를 가려야 한다’ ‘믿을 만한 사람에게만 전도해야 한다’는 등 ‘전도를 방해하는 마귀의 10가지 전략’으로 서두를 연다. 그러면서 “이런 식이면 지구상에서 전도할 장소가 없다”고 지적한다.
불신자가 복음을 받아들이는 9단계, 전도가 어려운 20가지 이유와 해법, 대상자 맞춤형 전략 등 ‘실패 없는 전도를 위한 실제 가이드’를 제시한다. 전도 현장에서 겪은 시행착오와 가족 전도 경험도 소개한다. 저자는 “복음을 전하는 일에 기쁨과 감사가 없다면 잘못된 것”이라며 먼저 자신이 복음의 기쁨을 회복할 것을 권면한다.
