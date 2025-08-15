시사 전체기사

[새로 나온 책] 반드시 열매 맺는 전도

입력:2025-08-15 03:03
신후 지음/두란노



“전도는 은사 있는 소수의 몫이 아니다.” 저자는 모든 그리스도인이 복음 전파의 사명을 지녔다고 강조한다. 책은 ‘교회 봉사 많이 하면 전도 안 해도 된다’ ‘전도할 장소를 가려야 한다’ ‘믿을 만한 사람에게만 전도해야 한다’는 등 ‘전도를 방해하는 마귀의 10가지 전략’으로 서두를 연다. 그러면서 “이런 식이면 지구상에서 전도할 장소가 없다”고 지적한다.

불신자가 복음을 받아들이는 9단계, 전도가 어려운 20가지 이유와 해법, 대상자 맞춤형 전략 등 ‘실패 없는 전도를 위한 실제 가이드’를 제시한다. 전도 현장에서 겪은 시행착오와 가족 전도 경험도 소개한다. 저자는 “복음을 전하는 일에 기쁨과 감사가 없다면 잘못된 것”이라며 먼저 자신이 복음의 기쁨을 회복할 것을 권면한다.

손동준 기자

