시사 전체기사

[포토] 국외 안장 독립유공자 유해 봉환식

입력:2025-08-13 20:02
공유하기
글자 크기 조정

국방부 의장병들이 13일 서울 동작구 국립서울현충원에서 열린 국외 안장 독립유공자 유해 봉환식에서 김덕윤 지사 등 독립유공자 6명의 영현을 봉송하고 있다. 청사사진기자단

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
김건희, 독방서 식사 거부 중… 건진법사 18일 소환
초등생 태운 버스 영동고속도로 마성터널서 전도…2명 중상
“보답하고 싶었어요” 민생쿠폰으로 소방관들에 커피 선물한 고교생 [아살세]
[단독] 서희건설, 김건희에 브로치·귀걸이도 전달…2023년 말 귀걸이 빼고 돌려줘
법원 “청담동 술자리 의혹 제기 김의겸 등 한동훈에 배상”
인천 옹진군 덕적면 시간당 150㎜ 극한 호우…서울 하천 29곳 통제
‘테라 사태’ 권도형, 美서 사기 유죄 자인…檢 “12년이하 구형”
“대통령이 안전사고 강조했는데도”…60대 작업자 또 숨져
국민일보 신문구독