통일교 의혹 국힘 압수수색… ‘집사’ 김예성 이틀째 조사
특검 ‘통일교 입당’ 수사 잰걸음
피의자 전성배 18일 소환 방침
김씨 구속영장 청구 방안 검토
김건희 특검이 13일 통일교 신도들이 2023년 3월 전당대회를 앞두고 국민의힘에 무더기 입당했다는 의혹을 확인하기 위한 강제수사에 나섰다. 통일교 2인자였던 윤모 전 세계선교본부장에 이어 김 여사 신병까지 확보한 특검이 ‘건진법사·통일교 게이트’ 수사를 확대하는 모양새다. 특검은 오는 18일 건진법사 전성배씨를 소환해 조사할 예정이다.
특검은 이날 서울 여의도 국민의힘 중앙당사 등에 대한 압수수색에 나섰다. 특검은 “건진법사 등 청탁 의혹과 관련해 전산자료 제출 협조 차원에서 압수수색영장을 집행하고 있다”고 밝혔다. 특검은 압수수색영장을 제시하며 2023년 3월 전당대회를 앞둔 시점의 국민의힘 당원명부 제출을 요청한 것으로 알려졌다. 특검은 해당 시점에 전씨와 윤 전 본부장이 권성동 의원을 당대표로 밀기 위해 통일교인들을 국민의힘에 무더기 입당시켰다는 의혹을 수사 중이다.
하지만 국민의힘 지도부 및 당직자가 반발하면서 특검은 당원명부 전체를 확보하지 못한 것으로 알려졌다. 국민의힘 지도부는 특검이 입당한 것으로 의심하는 통일교인 20명을 샘플로 뽑아 당시 국민의힘 당원명부에 포함돼 있는지 여부를 먼저 확인해 보자고 제안했고, 그 결과 20명은 당시 당원명부에 포함돼 있지 않았다는 게 국민의힘의 주장이다.
특검은 추후 당원명부 확보를 재차 시도해 국민의힘에 입당한 통일교 신도 규모를 구체적으로 확인한다는 계획이다. 오는 18일 전씨 소환조사에서도 이와 관련한 집중적인 조사가 이뤄질 것으로 보인다. 전씨는 2022년 4∼8월 통일교 측으로부터 6000만원대 그라프 목걸이와 1000만원 상당의 샤넬 가방 2개, 고가의 천수삼 농축차 등을 건네받은 뒤 이를 김 여사에게 전달한 혐의(특정범죄가중처벌법상 알선수재 등)도 받고 있다.
한편 특검은 전날 귀국과 동시에 체포한 ‘집사 게이트’ 핵심 피의자 김예성(48)씨를 이틀째 조사했다. 특검은 체포영장 기한(48시간) 내 김씨에 대한 구속영장을 청구하는 방안을 검토 중이다. 특검은 김씨가 대주주로 있던 IMS모빌리티가 2023년 김 여사를 앞세워 대기업과 금융·증권사로부터 184억원대 투자를 받아내고, 이 중 46억원은 차명 법인을 세워 부당 취득한 것으로 의심한다. 당시 자본잠식 상태였던 IMS에 투자가 이뤄진 배경에 김 여사의 영향력이 있었는지 확인한다는 방침이다.
박장군 기자 general@kmib.co.kr
