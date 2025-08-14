다가온 로봇산업 시대… 치고 나가는 미·중, 추격 시급한 한국

美빅테크, 미래 로봇시장 주도권

中은 정부 지원업고 폭발적 성장

“로봇 SI 시장 함께 공략 필요”

상하이 휴머노이드 로봇 기능대회 모습. 신화연합뉴스

공상과학(SF) 영화에서나 볼 법했던 로봇산업의 시대가 빠르게 현실로 다가오고 있다. 로봇·자율주행 차량 등 물리적 실체에 AI를 결합한 ‘피지컬 AI’는 이미 차세대 핵심 기술로 부상하는 중이다. ‘기술력의 미국’과 ‘가성비의 중국’이라는 양강 체제 사이에 선 한국 로봇 산업은 서둘러 추격에 나서야 하는 상황이다.



13일 업계에 따르면 테슬라 아마존 엔비디아 메타 등 미국의 거대 빅테크들이 경쟁적으로 기술 개발을 이어가며 미래 로봇 시장의 주도권을 쥐고 있다. 테슬라는 올해 휴머노이드 로봇 ‘옵티머스’ 1000대 이상을 자사 공장에 투입하고 내년부터는 판매에 나설 계획이다. 아마존은 촉각 기능을 갖춘 AI 로봇 ‘벌칸’을 포함해 100만대 이상의 로봇을 물류센터에 배치했다.



정부 차원의 전폭적인 지원을 등에 업은 중국 로봇 산업도 폭발적인 성장세를 보이는 중이다. 중국 정부는 올해를 ‘로봇 상용화 원년’으로 선언하고 2030년까지 휴머노이드 로봇 25만대를 보급하겠다는 계획을 세웠다. 산업·일상 속에서의 ‘반려로봇’ 활용을 적극 홍보하며 다양한 로봇을 싼 값에 내놓고 있다. 중국 대표 로봇기업 유니트리는 최근 800만원대 저가형 휴머노이드 모델을 공개했는데, 이는 미국 제품 평균 가격의 16분의 1 수준이다.



전문가들은 향후 10년을 미래 로봇 시장의 고지를 점할 수 있는 마지막 기회로 본다. 이에 국내 기업들도 서둘러 기술 개발에 나선 상태다. 삼성전자는 지난해 12월 로봇 전문기업 레인보우로보틱스를 인수한 후 ‘미래로봇추진단’을 출범했다. 로봇의 두뇌 역할을 하는 ‘로봇 파운데이션 모델(RFM)’ 등 핵심 기술을 확보해 지능형 범용 휴머노이드 로봇을 구현한다는 계획이다. 올해 안에 AI 반려로봇 ‘볼리’도 출시할 예정이다.





LG전자는 올 초 로봇 전문기업 베어로보틱스의 경영권을 확보해 기존의 상업용 로봇 사업을 베어로보틱스와 통합했다. 이후 상업·산업·가정용 로봇 개발 전반을 강화하고 로보티즈와 휴머노이드 로봇 공동 연구에 나섰다. 연내 이동형 AI 홈 로봇 ‘Q9’을 출시한다.



한국이 글로벌 ‘로봇 전쟁’에서 살아남기 위해선 로봇 ‘시스템 통합(SI)’ 시장을 함께 공략해야 한다는 게 전문가들의 조언이다. SI는 하드웨어, 네트워크, 소프트웨어 등을 유기적으로 연결해 하나의 자동화된 시스템을 구축해주는 사업을 뜻한다. 현재 로봇 시장은 하드웨어 및 피지컬 AI 개발에 집중돼 SI사업은 주요 관심사에서 밀려난 상황이다.



임성수 경희대 기계공학과 교수는 “로봇 SI는 로봇 제조사보다 훨씬 큰 매출이 나올 수 있는 숨겨진 시장”이라며 “고객 접근성이 뛰어난 국내 업체들의 장점을 살려 골든타임을 놓치지 않아야 한다”고 말했다. 임 교수는 이어 “로봇은 안전 펜스를 쳐놓고 사용해야 한다는 규제가 얼마 전에야 일부 해제됐다”며 “안전 규제는 반드시 필요하지만, 지금처럼 경직된 체계가 아닌 유연한 시스템을 마련하는 것이 시급하다”고 덧붙였다.



양윤선 기자 sun@kmib.co.kr



