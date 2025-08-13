시간당 149.2㎜ 폭우 수도권 강타… 도로·철도 발 묶여
인천·서해안·경기 북부 피해 집중
경인국철·인천 1호선 등 한때 중단
수도권에 13일 시간당 최대 150㎜의 ‘극한 호우’가 쏟아지면서 도로가 물에 잠기고 전철 운행이 중단되는 등 피해가 잇따랐다.
이날 오전 11시20분쯤 경인국철 인천역 일대 도로가 폭우로 물에 잠기며 통제됐다. 인근 월미바다열차 하부도로 등에서는 침수된 차량을 구조하기 위해 도로를 가득 뒤덮은 흙탕물을 소방대원들이 쉴 새 없이 가로질러 가야 했다. 인천역을 향하던 시민들은 강처럼 변해버린 도로를 보며 발길을 돌릴 수밖에 없었다. 경인국철 선로에도 물이 차면서 주안역~부평역 구간의 열차 운행이 한때 중단되기도 했다. 이후 비가 잠시 소강상태에 접어들자 낮 12시15분쯤 운행이 재개될 수 있었다.
오전 11시56분쯤 인천지하철 1호선 박촌역에서는 승강장과 선로로 빗물이 들어차면서 역사 운영이 일시 중단됐다. 상·하행선 열차도 박촌역을 무정차 통과했다. 인천교통공사는 배수 작업과 토사 정리 등에 직원 200명을 긴급 투입했다. 모든 작업이 마무리되고 승강장 바닥의 물기가 사라지기 시작한 오후 2시15분쯤 돼서야 열차 운행이 다시 정상화됐다.
서울에서는 증산교 하부도로가 오전 11시25분부터, 개화동로 개화지하차도가 오전 11시53분부터, 동부간선도로가 낮 12시4분부터 완전히 흙탕물에 잠기며 통행이 막혔다. 내부순환로, 홍제천로, 가람길, 마들로 등 7개 도로의 일부 구간 또한 통제됐다.
경기 북부지역에서는 경의선, 일산선, 경원선 등 전철 3개 노선과 함께 철도 노선인 교외선의 운행이 선제적 안전 확보를 위해 일시 중단됐다. 이후 경의선과 경원선은 각각 오후 1시25분, 오후 1시45분부터 열차 운행이 다시 시작됐다. 일산선도 1시간여 뒤 다시 운행됐다. 교외선은 안전 점검을 거쳐 14일 첫 열차부터 운행이 재개될 예정이다.
이날 0시부터 오후 3시까지 누적 강수량은 인천 서구 205.5㎜, 서울 도봉 206.0㎜, 경기 김포 226.0㎜ 등이다. 특히 인천 옹진군 덕적도에는 오전 8시14분부터 오전 9시14분까지 시간당 149.2㎜의 기록적인 폭우가 쏟아졌다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사