‘카툭튀’ 없앤다… 삼성·포스텍, 메타렌즈 난제 해결
산학협력 논문 최근 ‘네이처’ 게재
삼성전자와 포항공과대학교(포스텍)가 산학협력을 통해 스마트폰의 숙제인 ‘카툭튀’(스마트폰 카메라 돌출 현상) 해결 가능성을 열었다.
삼성전자는 윤정근 삼성리서치 연구원과 노준석 포스텍 교수가 주도하고 강현정 포스텍 연구원이 공동 제1저자로 참여한 ‘초소형 안구 카메라용 메타렌즈’ 연구 논문이 세계적인 학술지 네이처 커뮤니케이션스에 게재됐다고 13일 밝혔다.
메타렌즈는 얇은 평면 위에 나노미터(㎚) 크기의 미세 구조(작은 기둥이나 돌기)를 촘촘하게 배열해 빛을 정밀하게 조정하는 차세대 렌즈다. 그동안 높은 제작 난도와 낮은 기계적 안정성으로 상용화에 어려움이 컸으나, 연구진은 새로운 나노 구조체 설계 방식법으로 이를 해결했다. 이번 성과는 확장현실(XR) 디바이스의 두께와 무게를 줄이고, 특히 ‘카툭튀’ 개선 가능성을 제시했다.
