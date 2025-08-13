시사 전체기사

법원 “청담동 술자리 의혹 허위… 김의겸, 한동훈에 배상해야”

입력:2025-08-13 18:41
공유하기
글자 크기 조정

더탐사 등 8000만원 배상 판결

연합뉴스

김의겸 새만금개발청장(전 더불어민주당 의원)과 ‘시민언론 더탐사’(더탐사)가 제기한 이른바 ‘청담동 술자리 의혹’이 허위에 해당한다는 1심 법원 판단이 나왔다. 법원은 김 청장과 더탐사 등이 한동훈(사진) 전 국민의힘 대표에게 8000만원을 배상하라고 판결했다.

서울중앙지법 민사14부(재판장 정하정)는 13일 한 전 대표가 김 전 의원과 더탐사 관계자 등을 상대로 제기한 10억원 규모의 손해배상 청구소송에서 원고 일부승소 판결했다. 법원은 김 전 의원과 더탐사 관계자 4명이 7000만원을, 최초 제보자로 알려진 이모씨는 1000만원을 한 전 대표에게 배상하라고 판결했다.

청담동 술자리 의혹은 2022년 7월 19~20일 당시 법무부 장관이던 한 전 대표가 윤석열 전 대통령, 대형 로펌 소속 변호사 등과 청담동 소재 고급 술집에서 심야 술자리를 가졌다는 내용이다. 김 전 의원은 2022년 국정감사에서 이 의혹을 처음 제기했다.

재판부는 “청담동 술자리가 존재했다는 사실은 허위라고 봄이 타당하고 김 전 의원이 보도에 관여했다는 점이 인정된다”고 밝혔다. 다만 “김 전 의원의 국정감사 중 발언은 국회의원 면책특권 범위에 해당하고 나머지 방송 인터뷰 발언은 의견 표명의 범주에 해당된다”며 해당 발언에 대해서는 배상 책임을 인정하지 않았다.

윤준식 기자

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
러닝 열풍에 고가 운동화엔 20만원 ‘웃돈’까지…온라인 오픈런도 과열
“김건희, 스캔들의 중심이자 정권 1인자”…尹 부부 구속, 외신 반응
‘정부 서버로 비트코인 327개 채굴’ 中고위간부 해임
진격의 이더리움 4600달러선도 돌파…역대 최고가 근접
‘십자가에 매달린 트럼프’… 스위스 갤러리, 전시 취소
김건희 영장 발부… 초유의 전직 대통령 부부 동시 구속
지드래곤·YG, ‘저작권법 위반’ 혐의…2차례 압수수색
“北노동자, 러시아서 하루 18시간 ‘노예’ 생활…월급은 13만원”
국민일보 신문구독