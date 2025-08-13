백악관 “미·러 정상회담은 듣는 자리”… 푸틴, 김정은과 통화… 회담 정보 공유
앵커리지서 개최… 젤렌스키는 불참
미국 백악관이 도널드 트럼프 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 15일(현지시간) 정상회담에 대해 “듣는 자리”라고 설명했다. 우크라이나 전쟁 휴전 합의 도출에 대한 기대치를 낮추기 위한 발언이라는 해석이 나왔다.
캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 12일 브리핑에서 미·러 정상회담이 알래스카주 최대 도시 앵커리지에서 열린다고 밝히며 “공동 기자회견 등은 현재 조율 중”이라고 말했다. 회담 중에는 참모들이 배석하지 않는 두 정상의 일대일 면담도 이뤄질 전망이다. 백악관은 이번 회담에 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 초대되지 않는다고 확인했다.
레빗 대변인은 “이번 회담은 대통령이 듣는 연습(listening exercise)”이라며 “이 전쟁에 직접 관여한 당사자는 한쪽만 참석하는 것이고, 따라서 이번 회담은 대통령이 전쟁을 어떻게 하면 끝낼 수 있을지에 대해 더 확고하고 나은 이해를 얻기 위한 것”이라고 말했다. 이어 “전화 통화 대신 마주 앉아 대화하는 것이 대통령에게 전쟁을 어떻게 끝낼 수 있을지, 어디로 향하고 있는지 파악하는 데 가장 좋은 방법이 될 것”이라고 덧붙였다. CNN은 ‘경청’을 언급한 것에 대해 “평화협정에 대한 기대치를 낮추는 모습”이라고 평가했다.
미·러 정상회담을 앞두고 이날 푸틴 대통령은 김정은 북한 국무위원장과 통화했다고 로이터통신이 보도했다. 크렘린궁은 푸틴 대통령이 김 위원장에게 트럼프 대통령과의 회담과 관련한 정보를 공유했고, 우크라이나 전쟁에 북한군을 파병한 것에 대한 감사의 뜻도 전했다고 밝혔다. 일각에선 푸틴 대통령이 미·러 정상회담을 계기로 김 위원장의 의중을 트럼프 대통령에게 전할 수 있다는 관측도 나온다.
북한 조선중앙통신도 13일 김 위원장과 푸틴 대통령의 통화 내용을 보도했다. 북한 최고지도자와 외국 정상의 통화가 공개된 것은 이번이 처음이다. 다만 미·러 정상회담에 관한 언급은 없었다.
마코 루비오 미 국무장관과 세르게이 라브로프 러시아 외무장관도 12일 통화를 하고 성공적인 회담 개최를 위해 노력할 것을 확인했다. 태미 브루스 국무부 대변인은 이날 브리핑에서 미·러 정상회담에서 북한군 파병 문제도 논의되느냐는 질문에 “대화가 정확히 어떻게 흐를지 알지 못한다”며 “대화에 참여하는 두 정상을 제외하면 당연히 누구도 알지 못할 것”이라고 답했다.
워싱턴=임성수 특파원, 박준상 기자
