서로에게 가족이 돼준 자립준비청년들… 무대 위 진한 감동

보육원 출신들이 모여 만든

한국고아사랑협회, 직접 기획한

연극 ‘조립식 가족’ 무대 올려

서울 종로구 지구인아트홀에 오른 연극 ‘조립식 가족’에서 비슷한 아픔을 가진 30대 중반의 자립준비청년들이 의견 충돌로 갈등하는 모습. 창크리에이티브 제공

떡국 한 그릇에 담긴 그들만의 설날



장례식에서 시작된 이야기



‘조립식 가족’을 기획한 이성남 한국고아사랑협회장. 장진현 포토그래퍼

엄마라고 불러도 돼요?

