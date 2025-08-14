예장백석 새 총회장에 김동기 목사
신임 사무총장 박종호 목사 선출
대한예수교장로회(예장) 백석(총회장 이규환 목사) 총회가 박종호 안양충신교회 목사를 신임 사무총장에 선출했다고 13일 밝혔다. 총회장과 부총회장엔 각각 김동기(광음교회) 이승수(양문교회) 목사가 단독 후보로 나서 추대됐다.
예장백석은 지난 11일 증경회장단, 전·현직 임원, 상비부서장, 노회장 등 200여명 가운데 제비뽑기로 50명의 선거인단을 선출하고 차기 회장단·사무총장 선거를 진행했다. 예장백석은 지난해부터 이 같은 간접선거 방식을 통해 정기총회 전 회장단과 사무총장을 선출하고 있다.
이날 2명의 후보가 나선 사무총장 선거에서 박 목사는 선거인단 50표 중 28표를 받아 다득표 당선됐다. 박 목사는 “전국의 교회를 돌며 연금기금을 조성하고 주일 헌금과 상회비 등 재정을 투명하게 관리하겠다”고 다짐했다. 대외 연합사업을 전담할 총무에는 현 총무인 장형준 목사가 재지명됐다.
선출 임원들은 다음 달 15일부터 사흘간 천안 백석대학교회(공규석 목사)에서 열리는 제48회 정기총회에서 총대들의 인준을 거쳐 당선이 확정된다.
이현성 기자 sage@kmib.co.kr
