“무명 아티스트·제작자가 만날 수 있는 기회의 통로 역할”

[영 쎄오 열전] <53> 아트워커 앱 개발해 운영하는 ‘리 프로덕션’ 전지 대표

전지 리 프로덕션 대표가 최근 서울 마포구에 있는 아트워커 애플리케이션 사무실에서 환하게 미소 짓고 있다. 신석현 포토그래퍼

최근 아트워커를 통해 진행된 유명 탄산음료 광고 오디션에서 300대 1의 경쟁률을 뚫고 수상한 배우 김수영씨의 모습이 부산 해운대 한 호텔 전광판에 걸려 있는 모습. 아트워커 제공

숨은 재능 발굴, 공정한 기회 제공



실력으로 승부하는 플랫폼

