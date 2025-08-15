[오늘의 설교] 거짓된 교훈을 경계하라
디모데전서 4장 1~5절
사도 바울은 오늘 본문에서 디모데에게 아주 중요한 경고를 전합니다. “마지막 때에 어떤 사람들이 믿음에서 떠나 미혹케 하는 영과 귀신의 가르침을 따를 것이다.” 이 경고는 2000년 전 에베소 교회만을 향한 말씀이 아닙니다. 오늘 우리 시대에도 여전히 유효합니다. 지금도 교회를 흔들고 성도를 혼란케 하는 수많은 거짓 가르침이 있습니다. 성경을 인용하지만 본질은 복음과 다른 길로 이끄는 운동을 우리는 뉴스나 인터넷을 통해 쉽게 접합니다.
바울은 그 배후를 분명히 밝힙니다. 그것은 단순한 무지나 오해가 아니라 미혹케 하는 영과 귀신의 역사입니다. 다시 말해 영적 전쟁입니다. 사탄은 거짓을 진리처럼 포장합니다. 양의 옷을 입은 이리처럼 다가와 성도의 믿음을 무너뜨리려 합니다.
본문에서 바울은 거짓 교훈을 따르는 자들의 특징을 세 가지로 말합니다. 첫째 믿음에서 떠남입니다. 사람들은 새로운 지식, 비밀스러운 가르침, ‘남들이 모르는 진리’라는 말에 쉽게 흔들립니다. 그러나 성경은 말합니다. “예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하시니라.”(히 13:8) 변하는 것은 진리가 아니라 사람의 마음입니다.
둘째 외식과 양심의 화인 맞음입니다. 겉으로는 경건해 보이지만 속은 진리에 관심이 없습니다. 양심이 화인 맞았다는 것은 불에 덴 살이 감각을 잃듯 죄를 죄로 느끼지 못하는 상태를 말합니다.
셋째 거짓말함입니다. 거짓은 마귀의 본성입니다.(요 8:44) 거짓 교사들은 진리를 알고도 고의로 왜곡해 사람을 속입니다. 그 이유는 자신들의 이익과 영향력을 지키기 위함입니다.
당시 에베소 교회에 퍼졌던 잘못된 사상은 영지주의였습니다. 그들은 육체를 악하다고 보아 결혼을 금하고 어떤 음식은 부정하다며 먹지 못하게 했습니다. 그러나 성경은 결혼을 하나님이 주신 축복이라 선포합니다.(창 2:24) 음식도 하나님이 창조하신 것이므로 감사함으로 받으면 버릴 것이 없습니다.(행 10:15)
바울은 참된 거룩함이 외형적 규율이나 절제에서 오는 것이 아님을 분명히 합니다. 거룩은 하나님의 말씀과 기도로 이루어집니다.(5절) 말씀은 하나님의 창조가 선함을 확인하게 하고 무엇이 참된 경건인지 가르쳐 줍니다. 기도는 우리가 받은 것을 하나님께 감사드리며 그것을 하나님의 뜻대로 사용하게 합니다.
사랑하는 여러분, 우리는 지금 정보와 데이터가 넘치는 세상에 살고 있습니다. 유튜브 인스타그램 페이스북 블로그 등 SNS에서 성경을 인용하며 새로운 깨달음을 주겠다고 말하는 사람들이 많습니다. 그러나 그 모든 말이 진리는 아닙니다. 말씀과 기도로 분별하지 않는다면 우리도 모르게 미혹에 끌려갈 수 있습니다.
그러므로 우리는 변하지 않는 복음에 뿌리를 내려야 합니다. 또 겉모습이 아니라 말씀의 기준으로 분별해야 합니다. 마지막으로 말씀과 기도로 거룩함을 지킵시다.
바울의 경고는 바로 오늘 우리에게 주신 경고입니다. 오직 변함없는 하나님의 말씀 위에 굳게 서서 미혹의 시대를 이기고 끝까지 믿음을 지키는 성도가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다.
박조준 목사(국제독립교회연합회 설립자)
◇박조준 목사는 경기도 성남 갈보리교회 원로목사이자 국제독립교회연합회 설립자 웨이크신학원 명예총장입니다. 한경직 목사의 뒤를 이어 영락교회 2대 담임목사를 지냈습니다. 현재 매달 셋째 주 목요일 오후 유튜브 채널 ‘국제독립교회연합회’에서 ‘목회 레슨 특강’을 열어 목회와 설교에 관한 방법을 후배들에게 전수하고 있습니다.
