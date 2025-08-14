통일선교 향한 평신도 연합사역 10년 백서

국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한

국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한

많이 본 기사

클릭! 기사는 어떠셨나요?

통일선교사역교회연합 광복 80주년 맞아 지난 활동 정리 ‘통사연 10년 백서’ 발간