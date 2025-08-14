시사 전체기사

[한마당] 전사와 순직

입력:2025-08-14 00:40
공유하기
글자 크기 조정

정승훈 논설위원


1979년 12·12 군사반란 때 반란군의 총탄에 사망한 김오랑 중령(당시 소령)의 유족에게 국가가 배상하라는 법원 판단이 그제 나왔다. 정병주 특전사령관의 비서실장이었던 김 중령은 12월 13일 0시20분쯤 정 사령관을 불법 체포하기 위해 난입한 반란군 측 3공수여단 병력과 맞섰다. 교전 중 총탄 6발을 맞고 현장에서 숨진 그의 죽음을 반란군은 ‘직무수행이나 훈련 중 사망’을 뜻하는 ‘순직’으로 기록했다. ‘적과의 교전 또는 무장 폭동·반란 등을 방지하기 위한 행위로 인해 사망한 사람’을 뜻하는 ‘전사’로 인정되어야 마땅함에도 스스로 반란군임을 인정하기 싫었던 전두환 신군부가 그를 순직자로 처리한 것이다.

김 중령이 한동안 순직자로 기록됐던 것과 달리 이해할 수 없는 전사자들도 있었다. 1980년 광주에서 5·18 민주화운동 진압에 나섰다가 숨진 계엄군들이다. 당시 계엄군 사망자는 22명이었고 이들 중 절반 이상이 계엄군 간의 오인 사격으로 인한 사망자였지만 신군부는 이들 모두를 전사자로 예우하고 현충원에 안장했다. 계엄군 사망자들도 역사의 피해자였지만 그렇다고 해서 시민에게 총부리를 겨눴던 이들을 전사자로 예우하는 건 적절치 않다는 지적이 계속 제기됐다. 결국 국방부는 40년 만인 2020년 이들의 죽음을 전사에서 순직으로 변경했다. 김 중령의 죽음이 순직이 아닌 전사로 인정된 것은 이보다 더 뒤였다. 군사망사고 진상규명위원회는 2022년이 되어서야 김 중령의 사망을 전사로 정정했다.

전사와 순직 모두 직무수행 중 사망한 경우지만 모든 국가에서 전사자를 더 예우한다. 수여되는 훈장과 보상금, 연금에도 차이가 있지만 더 중요한 것은 명예다. 군인에게 나라를 위해 싸우다 전투 중 숨졌다는 것보다 더 큰 명예는 없다. 김 중령의 유족에 대한 국가 배상 판결에도 그가 전사자로 인정된 게 적지 않은 영향을 미쳤을 것이다. 만시지탄이지만 이번 판결이 그의 명예를 드높이는 계기가 되기를 기대한다. 유가족에게도 작은 위로가 됐으면 좋겠다.

정승훈 논설위원

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[단독] 스토커 80%가 아는 사람인데 구속 송치 3%뿐… 피해자 위험 노출
러닝 열풍에 고가 운동화엔 20만원 ‘웃돈’까지…온라인 오픈런도 과열
“김건희, 스캔들의 중심이자 정권 1인자”…尹 부부 구속, 외신 반응
‘정부 서버로 비트코인 327개 채굴’ 中고위간부 해임
진격의 이더리움 4600달러선도 돌파…역대 최고가 근접
‘십자가에 매달린 트럼프’… 스위스 갤러리, 전시 취소
김건희 영장 발부… 초유의 전직 대통령 부부 동시 구속
지드래곤·YG, ‘저작권법 위반’ 혐의…2차례 압수수색
국민일보 신문구독