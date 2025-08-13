특검 ‘김건희 집사’ 김예성 체포… 사업가 시계 본 김 “마음에 든다”
특검, 해당 시계 구매자 진술 확보
구매자가 매장에 ‘VIP 할인’ 물어
김건희 특검이 수사 중인 ‘집사 게이트’의 핵심 인물 김예성(48·사진)씨가 12일 귀국과 동시에 전격 체포됐다. 김건희 여사가 구속된 데다 김씨 신병까지 확보하면서 관련 수사에 물꼬가 트일 전망이다. 특검은 또 명품시계 수수 의혹과 관련해 김 여사가 “당신이 하고 있는 그런 시계가 마음에 든다. 나도 그런 게 필요하다”는 취지로 말했다는 구매자의 진술도 확보하며 수사를 확대하고 있다.
김씨는 이날 오전 베트남 호치민을 출발해 오후 5시8분쯤 인천국제공항으로 입국했다. 특검은 곧바로 탑승교에서 그를 체포해 서울 종로구 특검 사무실로 압송했다. 특검 수사가 정식 개시된 지 41일 만이다. 김씨는 특검 출범 전인 지난 4월 베트남으로 출국해 출석 요구에 불응해왔다. 특검은 도피성 출국이라고 보고 여권 무효화와 인터폴 적색수배 조치를 했다. 김씨는 김 여사와 2010년 서울대 경영전문대학원에서 친분을 쌓은 것으로 알려졌다.
특검은 김씨가 대주주로 있던 IMS모빌리티가 2023년 김 여사를 앞세워 대기업과 금융·증권사로부터 184억원대 투자를 받아내고, 이 중 46억원은 차명 법인을 세워 부당 취득했다고 의심한다. 당시 자본잠식 상태였던 IMS에 투자가 이뤄진 배경에 김 여사의 영향력이 있었는지에 수사력을 모으고 있다.
김씨는 귀국 후 “그 어떤 불법적인 것이나 부정한 일에 연루되지 않았다”고 말했다. 특검 사무실 앞에서는 “국민 여러분께 사과드린다”면서도 “마녀사냥”이라는 표현을 썼다.
특검은 김 여사 구속을 계기로 ‘바쉐론 콘스탄틴’ 시계 의혹 수사에도 속도를 낼 계획이다. 시계 구매자 서모씨가 지난 8일 특검에 출석해 2022년 대선 직후 김 여사를 코바나컨텐츠 사무실에서 만났고, 이 자리에서 김 여사가 자신이 착용한 ‘오데마 피게’ 명품 시계에 관심을 보였다는 진술을 확보한 상황이다. 서씨는 ‘VIP 추가 할인’을 받으려고 김 여사와 매장 관계자 간 통화가 이뤄진 사실도 진술했다.
특히 서씨는 3500만원 시계대금 중 절반가량은 김 여사에게 현금으로 받았지만 나머지는 아직 받지 못한 상태라고 주장했다. 김 여사는 당시 나머지 금액에 대해 “받을 돈이 있는데, 그게 들어오면 주겠다”는 취지로 약속했었다는 게 서씨 진술이다.
특검은 시계 전달 이후 김 여사에게서 “대통령실 홍보 쪽에서 일해보지 않겠느냐”는 제안을 받았다는 서씨 진술도 확보한 것으로 알려졌다. 서씨가 운영한 업체는 2022년 9월 대통령경호처와 ‘로봇개 경호 사업’ 관련 임차 계약을 맺었고, 특검은 이를 특가법상 알선수재 혐의로 수사 중이다.
박장군 이서현 기자
