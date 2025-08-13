시사 전체기사

폰세 개막 15연승 포효… 김경문 통산 1000승 고지

입력:2025-08-13 01:04
공유하기
글자 크기 조정

[And 스포츠]

폰세, 롯데전 7이닝 무실점 9K
역대 최소 경기 200 탈삼진 달성
한 경기서 두 차례 KBO 신기록

프로야구 한화 이글스의 투수 코디 폰세(왼쪽)가 12일 대전 한화생명볼파크에서 열린 롯데 자이언츠와의 경기에서 6회 초 롯데 한태양을 삼진으로 잡은 후 포효하고 있다. 이 삼진으로 KBO리그 역대 최소경기 200탈삼진 기록을 세운 폰세는 이날 시즌 15승(무패)을 올리며 개막 이후 최다 연승 기록도 달성했다. 연합뉴스

한화 이글스 특급 외국인 투수 코디 폰세가 한 경기에서 두 차례 KBO리그 신기록을 달성하는 대업을 이뤄냈다. 김경문 한화 감독은 폰세의 활약에 힘입어 사상 3번째로 통산 1000승을 달성했다.

폰세는 12일 대전 한화생명볼파크에서 열린 2025 KBO리그 롯데자이언츠와의 경기에서 7이닝 무실점 투구로 시즌 15승(무패)째를 올렸다. 이로써 폰세는 개막 이후 개인 15연승에 성공하며 2003년 정민태(현대 유니콘스), 2017년 헥터 노에시(KIA 타이거즈)의 14연승을 뛰어넘었다.

동시에 역대 최소 경기 200탈삼진도 이뤄냈다. 시즌 23번째 등판이었던 이날 경기에서 삼진 9개를 보태며 전체 탈삼진 개수를 202개로 늘렸다. 2021년 아리엘 미란다가 두산 베어스에서 세운 기록(25경기)을 두 경기 앞당겼다. 폰세는 이제 미란다가 가지고 있는 KBO리그 한 시즌 최다 탈삼진 기록(225개) 경신에 도전한다.

더그아웃에서 경기를 지켜보고 있는 김경문 한화 감독은 이날 KBO리그 역대 세 번째로 1000승 감독이 됐다. 연합뉴스

김경문 감독은 이날 승리로 통산 1000승 감독 반열에 올랐다. 이는 KBO리그 44년 역사상 단 3명만이 가진 진기록이다. 앞서 ‘코끼리’ 김응용 감독(1554승)과 ‘야신’ 김성근 감독(1338승)이 이뤄냈다. 김경문 감독은 지난해 6월 11일 900승을 따낸 이후 강병철(914승), 김재박(936승), 김인식(978승) 감독을 차례로 넘어서며 통산 승수 3위에 올라 있다.

역대 최고령 1000승 기록도 갈아치웠다. 66세 9개월 11일의 나이로 김성근 감독이 가지고 있던 65세 8개월 21일을 경신했다.

2004년 두산에서 사령탑으로 데뷔한 김경문 감독은 두산에서만 512승을 수확했다. 2011년 NC 다이노스로 자리를 옮겨 384승을 챙겼다. 지난해 6년 만에 프로야구로 복귀해 104승을 추가했다.

다음 목표는 KBO리그 우승이다. 김경문 감독은 2008 베이징올림픽에서 금메달을 목에 걸며 명장 반열에 올라섰다. 그러나 정규시즌 우승 없이 한국시리즈 준우승만 4차례 차지하며 ‘2인자’라는 꼬리표가 따라붙었다. 김응용 전 감독은 10회, 김성근 전 감독이 3회 우승한 것과는 대조된다.

올해 만년 하위권에 머물던 한화를 강팀 반열에 올려놓은 만큼 가능성은 충분하다. 한화는 이날 승리로 62승 3무 42패를 기록하며 선두 LG 트윈스와 1위 싸움을 이어가고 있다. 김경문 감독이 올 시즌 한화를 우승으로 이끈다면 김응용·김성근 감독도 이루지 못한 대업을 완수하게 된다. 두 감독은 2013∼2017년 차례로 한화 감독직을 맡았지만 우승에 실패했다.

최원준 기자 1jun@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
지드래곤·YG, ‘저작권법 위반’ 혐의…2차례 압수수색
“젤렌스키 측근들 매달 부패 자금 700억원 UAE로 송금”
CJ 택배기사들 “택배 쉬는 날, 가족여행 갈래요”
‘대전 교제살인’ 피의자 장재원, 범행 수차례 시도했다
이마트 2분기 흑자 전환… 스타필드 효과 ‘톡톡’
4성급호텔 탈의실이 밖에서 훤히…“유리필름 성능 저하 탓”
거동 불편한 노모가 식사 하지 않자 살해한 40대 지적장애 아들
외국인 ‘먹튀’에 전세사기 피해자 속수무책…올해도 9건 피해
국민일보 신문구독