K팝 OST도 빌보드 정상에… 사상 첫 英·美 차트 휩쓴 ‘골든’
넷플릭스 영화 ‘케데헌’ 메인 OST
곡 부른 사람 모두 한국계 미국인
싸이-영국·BTS-미국서만 1위
“제2 렛 잇 고, 적수 없었다” 분석
전 세계적으로 흥행한 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 ‘케데헌’)의 메인 OST ‘골든(Golden)’이 미국 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’ 1위에 올랐다. 앞서 지난 1일 영국 오피셜 싱글 차트 ‘톱 100’ 1위를 차지한 데 이어 빌보드 정상에 오르면서 K팝 사상 처음으로 영미 차트 석권이라는 기록을 세웠다.
빌보드는 11일(현지시간) ‘골든’이 전주보다 순위가 한 단계 올라 알렉스 워런의 ‘오디너리’를 제치고 차트 정상에 올랐다고 밝혔다. 빌보드는 “‘골든’은 핫 100 차트를 정복한 ‘K팝과 관련된’ 아홉 번째 노래로, 여성 보컬리스트들이 부른 첫 번째 1위 곡”이라고 설명했다.
‘골든’은 극의 주인공인 가상 K팝 걸그룹 헌트릭스가 부른 곡으로 실제 가창은 SM엔터테인먼트 연습생 출신 작곡가 이재, 가수 오드리 누나, 레이 아미가 맡았다. K팝 기획사 더블랙레이블의 유명 프로듀서 테디·24와 곡을 작곡하고 루미 역 노래도 부른 이재는 “눈물만 나온다. 보내 주신 사랑에 감사하다”고 소감을 밝혔다.
K팝이 영미 두 차트를 석권한 건 처음이다. 2012년 싸이의 ‘강남스타일’은 영국 오피셜 톱 100에서만 정상에 올랐고, 반대로 그룹 방탄소년단(BTS·6곡)과 멤버 정국(1곡)·지민(1곡)은 미국 빌보드 핫 100에서만 1위를 차지했다.
‘골든’을 K팝이라고 단정하기엔 다소 애매한 측면이 있다. 이 곡은 미국 사람이 미국 자본으로 만들었다. 제작사는 미국 소니픽처스 애니메이션이고, 공개 플랫폼도 미국 온라인동영상서비스(OTT) 넷플릭스다. 곡을 부른 세 사람 모두 한국계 미국인이며, OST 앨범 발매사 역시 유니버설뮤직 산하 미국 리퍼블릭 레코드다.
서구권 주류 음악 시장에선 이 곡 등 ‘케데헌’ OST를 K팝으로 인식한다. 영국 오피셜 차트는 “헌트릭스의 ‘골든’이 13년 만에 K팝 오피셜 차트 1위가 됐다”고 언급했다. 빌보드도 “K팝과 관련된 곡”이라고 소개했다. 앨범 발매사 리퍼블릭 레코드도 공식 홈페이지에서 K팝 장르로 분류했다.
가수나 투입 자본의 국적보다 콘텐츠에 담긴 요소 등을 고려해 ‘케데헌’ OST를 K팝으로 봐야 한다는 게 전문가들의 대체적인 의견이다. 임희윤 대중음악평론가는 “K팝은 음악 장르라기보다 하나의 문화로 봐야 한다”며 “K팝을 정의할 때도 음악적 특징뿐만 아니라 문화적 맥락이나 비주얼 같은 부수적 요소가 기준이 된다”고 말했다.
‘골든’의 글로벌 인기 이유에 대해 임 평론가는 “제2의 ‘렛 잇 고’(애니메이션 영화 ‘겨울왕국’ OST)라고 할 정도로 어린이도 쉽게 따라 부를 수 있는 중독성 있는 멜로디와 드라마틱한 훅(반복되는 후렴구)이 특징”이라며 “밝고 에너지 넘치는 ‘서머 팝’으로서 대적할 상대가 없었다”고 분석했다.
한국 가요사에서 ‘골든’의 빌보드 1위는 기념비적 사건이다. 기존 곡들이 막강한 K팝 팬덤에 힘입어 인기몰이하던 것과 달리 이번엔 더욱 폭넓게 대중의 사랑을 받는다는 점에서 새로운 확장성을 보여줬다는 평가도 나온다. 최규성 대중음악평론가는 “가상 가수가 부른 K팝이 빌보드 1위에 오른 건 세계 팝 시장에서 영역을 확장해 가는 K팝의 상징성을 극명하게 보여준 사례”라고 말했다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사