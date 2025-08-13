수도권 내일까지 최대 150㎜ 물폭탄… 모레부터는 폭염
경기 북부 등엔 시간당 30~50㎜ 호우
이후 ‘이중 고기압’ 다시 한반도 덮어
정체전선이 북상하면서 수도권을 중심으로 최대 150㎜ 이상의 ‘물폭탄’이 예보됐다. 강수 이후 ‘이중 고기압’이 다시 한반도를 덮으며 불볕더위가 재개될 전망이다. 15일부터는 북태평양고기압과 티베트고기압이 한반도 상공에 자리 잡으며 수그러드는 듯했던 폭염이 다시 나타날 것으로 보인다.
12일 기상청에 따르면 13~14일 예상 강수량은 수도권과 서해5도 50∼120㎜(많은 곳 150㎜ 이상), 강원내륙·강원산지 30~100㎜(많은 곳 120㎜ 이상), 충남북부·충북중북부 30∼80㎜(많은 곳 100㎜ 이상), 대전·세종·충남남부·충북남부 20∼60㎜다. 13일까지 영남과 호남에도 각각 10~60㎜(많은 곳 80㎜ 이상), 20~80㎜(많은 곳 100㎜ 이상)가량 비가 내릴 것으로 예상된다.
지난 주말 한반도 남쪽 북태평양고기압 가장자리를 따라 유입된 고온다습한 공기와 북쪽에서 내려온 건조공기가 맞물리며 정체전선에 의한 비구름대가 형성됐다. 이에 따라 정체전선이 이동하며 비를 뿌리는 장마와 유사한 패턴의 강수가 나타나는 것으로 분석됐다.
남부지방에 머물던 정체전선은 한반도 남동쪽에서 확장 중인 북태평양고기압의 영향으로 북쪽으로 밀려나면서 13일부터 중부지방에 비를 내릴 전망이다. 한반도 서쪽에서 중규모 저기압이 발달하고 정체전선과 함께 영향을 주면서 강하고 많은 비를 내릴 전망이다.
기상청은 수도권을 중심으로 일부 지역에선 시간당 30~50㎜의 비가 쏟아질 수 있다고 내다봤다. 기상청 관계자는 “경기 북부 지역을 중심으로 강수가 집중될 가능성이 크다”며 “예보된 시간당 강수량보다 더 많은 호우의 가능성도 염두에 둬야 한다”고 말했다.
