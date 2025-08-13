또래와 함께한 첫 여름성경학교 “내년에 또…”

국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한

국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한

많이 본 기사

클릭! 기사는 어떠셨나요?

예장합동 남서울노회, 작은 교회 주일학교 대상 연합 여름성경학교 열어