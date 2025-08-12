[알림] 크리스천리더스포럼 19일 열립니다
국민일보가 제36회 크리스천리더스포럼(CLF·회장 이병구 네패스 회장)을 오는 19일 화요일 오후 6시 국민일보 12층 파크뷰에서 개최합니다.
이날 설교는 다일공동체 대표인 최일도 목사가, 간증은 방송인이자 베스트셀러 작가인 서정희 집사가 맡습니다.
1988년 청량리역에서 밥 굶는 이웃을 위해 라면을 끓여준 것을 시작으로 현재 11개국에서 ‘밥퍼 사역’을 펼치고 있는 최 목사는 한국의 대표적 빈민운동가이자 목회자입니다. 책 ‘밥 짓는 시인 퍼 주는 사랑’ 등으로 널리 알려진 작가기도 합니다.
80년 광고 모델로 데뷔한 서 집사는 이혼과 유방암 진단 등의 역경을 신앙으로 이겨내고, 방송인과 작가로 활발히 활동하며 누구보다 당당하고 행복한 두 번째 인생을 살아가고 있습니다.
CLF는 크리스천 리더들의 영적 성장을 도모하고 우리 사회에 선한 영향력을 미쳐 복음을 전파하고 하나님 나라를 세우기 위해 2019년 출범했습니다. CLF는 신규 회원을 모집합니다. 관심 있는 분들은 사무국으로 문의 바랍니다.
◇말씀 : 최일도 목사(다일공동체 대표)
◇간증 : 서정희 집사(방송인)
◇문의 : 국민일보 크리스천리더스포럼 사무국 (02-7819-870)
