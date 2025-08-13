‘복음적 평화통일 위한 80대 기도 제목’ 모음집 발간

쥬빌리 통일구국기도회(대표회장 오정현 목사)는 광복 80주년을 기념해 ‘복음적 평화통일을 위한 80대 기도 제목’ 모음집을 발간했다고 12일 밝혔다.
기도 제목은 연합통일기도와 이산가족 상봉, 사회문화교류와 동질성 회복, 다음세대와 통일 교육, 탈북민교회와 동역, 남북관계 회복과 신뢰 구축, 북한 복음화와 지하교회 부흥, 북한 우상 숭배 철폐와 복음의 자유 등 복음 통일 과정에 필요한 20개 영역별로 4개씩 구성됐다. 기도집은 특히 80개 기도 제목별 성구가 매칭돼 말씀을 기반으로 구체적으로 기도할 수 있게 돼 있다.
쥬빌리 통일구국기도회 상임대표 박동찬 목사(일산광림교회)는 발간사에서 “광복 80주년을 맞아 한민족교회가 한마음으로 기도할 수 있는 또 하나의 이정표가 세워졌다”며 “교회는 비판과 판단이 아닌 연합과 사랑의 정신으로 남북이 하나 되는 디딤돌이 돼야 한다. 이 책자가 더 많은 교회와 성도가 복음 통일 기도에 동참하는 데 도움이 되길 기대한다”고 말했다. 기도 제목 모음집은 쥬빌리 통일구국기도회 홈페이지에서 PDF 파일로 내려받을 수 있으며 인쇄본은 쥬빌리 사무실에서 구매할 수 있다.
