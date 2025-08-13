배관 보온재, 불길에 강해진다

불에 쉽게 연소되는 가연성 재료

오픈 천장 설계 트렌드에 외부 노출

KCC 등 업계 불연 보온재 개발 잇달아

“가격·시공 편의 보다 안전성 중심돼야”

게티이미지뱅크

지하주차장 등 각종 화재 사고에서 가연성 보온재가 불길 확산의 주범으로 지목되면서, 불연(불에 타지 않음) 성능을 갖춘 무기질 계열 보온재가 주목받고 있다.



12일 건자재 업계에 따르면 화재 사고 시 배관을 감싸고 있는 보온재가 화재 확산 주요 경로가 된 사례가 잇따르고 있다. 대표적인 사례가 지난해 8월 인천 서구 청라 지하주차장 전기차 화재 사고다.



천장 배관을 감싼 보온재가 화염 통로 역할을 하고, 아래 주차된 차량 위로 낙하하면서 차량 수백 대가 손상되는 큰 재산 피해로 이어졌다. 배관을 감싼 보온재는 불에 쉽게 연소되는 가연성 재료였다.



지난 2월 부산 기장의 고급 리조트 화재사고 역시 중간 수사결과에 따르면 화재 시작점은 용접 작업 중 튄 불티가 보온재에 옮겨붙어 발생했다. 초기 불씨가 순식간에 인접 자재로 번졌고, 화염이 천장을 타고 빠르게 확산된 것으로 보인다. 이 역시 주요 경로는 배관을 감싼 보온재였다.



배관 보온재는 통상 냉·온수를 운반하는 배관의 열 손실을 막고 결로를 방지하기 위한 용도로 설치된다. 하지만 지하주차장처럼 외부 공조가 어려운 공간이나, 인테리어 트렌드에 따라 오픈 천장 설계가 늘고 있는 실내 환경에서는 배관이 그대로 외부에 노출되며 화재에 그대로 노출된다는 우려가 나온다.



특히 시장에서는 값싸고 시공이 쉬운 가연성 자재가 주로 쓰인다. 국내 배관 보온재 시장의 약 60%는 발포 폴리에틸렌(PE) 제품이며, 고무계 발포 보온재까지 포함하면 전체의 90% 이상이 화재에 취약한 유기계 자재로 구성돼 있다.





화재 위험 우려가 커지면서 정부도 관련 제도 정비에 나서고 있다. 소방청은 지난 6월 “인천 청라 지하주차장 등 최근 대형화재 발생에 따른 특정소방대상물의 화재 안전성 강화를 위해 소방시설 설치를 강화할 필요가 있다”며 ‘스프링클러 설비의 화재안전성능기준(NFPC 103) 일부개정안’을 행정예고하고 지난달 8일까지 의견을 청취 후 검토 중이다.



예고안에 따르면 제8조(배관) 제8항은 기존 ‘보온재를 사용할 경우 난연재료 성능 이상의 것으로 해야 한다’에서 ‘보온재를 사용하거나 난연재료 성능 이상의 마감재로 마감해야 한다’로 바뀌었다.



하지만 건자재 업계에서는 오히려 안전성을 더 후퇴시킬 수 있다는 우려가 나온다. 예고안은 ‘보온재 또는 마감재 중 하나’만 난연이면 된다는 조건으로 바꿔 겉면만 막으면 안쪽 보온재가 가연성이어도 시공 가능하다는 의미로 해석될 여지가 있기 때문이다. 한 업계 관계자는 “마감재가 불에 뚫릴 경우, 내부 보온재를 따라 화염이 급속도로 확산될 수 있다”며 “이는 스프링클러 배관 자체의 손상으로 이어져 화재 진압에 필요한 물 공급을 원활하게 할 수 없어 피해를 키울 수 있다”고 지적했다.





또 기준을 내화성능 단계 중 가장 낮은 단계인 ‘난연’ 수준으로 잡아 안전성이 낮다는 비판도 있다. 난연은 5분간 가열했을 때 유해한 균열이나 구멍 등이 없는 수준이다. 준불연은 10분, 가장 높은 단계인 불연은 20분이다.



화재 확산을 막기 위해 주요 건자재 기업들은 불에 타지 않는 무기계열 보온재를 개발·생산하고 있다. KCC 그라스울 설비배관보온재가 대표적이다. KCC 그라스울은 친환경 건축자재인증을 획득한 무기질계 보온단열재다. 단열 및 흡음 성능이 뛰어나고, 무기질 원료로서 불에 잘 타지 않고 시간 경과에 따른 변형이 없어 반영구적인 적용이 가능하다. 벽산도 무기단열재 생산라인을 확대해 연간 20만t 규모의 무기단열재 생산능력을 확보했다.



한 업계 관계자는 “불연 보온재는 분명 기술적으로 검증된 대안”이라며 “가격이나 시공 편의성보다 국민의 안전과 생명을 지키는 안전성이 기준이 돼야 할 때”라고 말했다.



권중혁 기자 green@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 지하주차장 등 각종 화재 사고에서 가연성 보온재가 불길 확산의 주범으로 지목되면서, 불연(불에 타지 않음) 성능을 갖춘 무기질 계열 보온재가 주목받고 있다.12일 건자재 업계에 따르면 화재 사고 시 배관을 감싸고 있는 보온재가 화재 확산 주요 경로가 된 사례가 잇따르고 있다. 대표적인 사례가 지난해 8월 인천 서구 청라 지하주차장 전기차 화재 사고다.천장 배관을 감싼 보온재가 화염 통로 역할을 하고, 아래 주차된 차량 위로 낙하하면서 차량 수백 대가 손상되는 큰 재산 피해로 이어졌다. 배관을 감싼 보온재는 불에 쉽게 연소되는 가연성 재료였다.지난 2월 부산 기장의 고급 리조트 화재사고 역시 중간 수사결과에 따르면 화재 시작점은 용접 작업 중 튄 불티가 보온재에 옮겨붙어 발생했다. 초기 불씨가 순식간에 인접 자재로 번졌고, 화염이 천장을 타고 빠르게 확산된 것으로 보인다. 이 역시 주요 경로는 배관을 감싼 보온재였다.배관 보온재는 통상 냉·온수를 운반하는 배관의 열 손실을 막고 결로를 방지하기 위한 용도로 설치된다. 하지만 지하주차장처럼 외부 공조가 어려운 공간이나, 인테리어 트렌드에 따라 오픈 천장 설계가 늘고 있는 실내 환경에서는 배관이 그대로 외부에 노출되며 화재에 그대로 노출된다는 우려가 나온다.특히 시장에서는 값싸고 시공이 쉬운 가연성 자재가 주로 쓰인다. 국내 배관 보온재 시장의 약 60%는 발포 폴리에틸렌(PE) 제품이며, 고무계 발포 보온재까지 포함하면 전체의 90% 이상이 화재에 취약한 유기계 자재로 구성돼 있다.화재 위험 우려가 커지면서 정부도 관련 제도 정비에 나서고 있다. 소방청은 지난 6월 “인천 청라 지하주차장 등 최근 대형화재 발생에 따른 특정소방대상물의 화재 안전성 강화를 위해 소방시설 설치를 강화할 필요가 있다”며 ‘스프링클러 설비의 화재안전성능기준(NFPC 103) 일부개정안’을 행정예고하고 지난달 8일까지 의견을 청취 후 검토 중이다.예고안에 따르면 제8조(배관) 제8항은 기존 ‘보온재를 사용할 경우 난연재료 성능 이상의 것으로 해야 한다’에서 ‘보온재를 사용하거나 난연재료 성능 이상의 마감재로 마감해야 한다’로 바뀌었다.하지만 건자재 업계에서는 오히려 안전성을 더 후퇴시킬 수 있다는 우려가 나온다. 예고안은 ‘보온재 또는 마감재 중 하나’만 난연이면 된다는 조건으로 바꿔 겉면만 막으면 안쪽 보온재가 가연성이어도 시공 가능하다는 의미로 해석될 여지가 있기 때문이다. 한 업계 관계자는 “마감재가 불에 뚫릴 경우, 내부 보온재를 따라 화염이 급속도로 확산될 수 있다”며 “이는 스프링클러 배관 자체의 손상으로 이어져 화재 진압에 필요한 물 공급을 원활하게 할 수 없어 피해를 키울 수 있다”고 지적했다.또 기준을 내화성능 단계 중 가장 낮은 단계인 ‘난연’ 수준으로 잡아 안전성이 낮다는 비판도 있다. 난연은 5분간 가열했을 때 유해한 균열이나 구멍 등이 없는 수준이다. 준불연은 10분, 가장 높은 단계인 불연은 20분이다.화재 확산을 막기 위해 주요 건자재 기업들은 불에 타지 않는 무기계열 보온재를 개발·생산하고 있다. KCC 그라스울 설비배관보온재가 대표적이다. KCC 그라스울은 친환경 건축자재인증을 획득한 무기질계 보온단열재다. 단열 및 흡음 성능이 뛰어나고, 무기질 원료로서 불에 잘 타지 않고 시간 경과에 따른 변형이 없어 반영구적인 적용이 가능하다. 벽산도 무기단열재 생산라인을 확대해 연간 20만t 규모의 무기단열재 생산능력을 확보했다.한 업계 관계자는 “불연 보온재는 분명 기술적으로 검증된 대안”이라며 “가격이나 시공 편의성보다 국민의 안전과 생명을 지키는 안전성이 기준이 돼야 할 때”라고 말했다.권중혁 기자 green@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지