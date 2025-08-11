추경호, 계엄 후 한덕수·尹 연쇄 통화… ‘해제표결 방해’ 수사 속도
특검, 조경태·김예지 참고인 조사
내란재판, 尹 없이 궐석 진행키로
내란 특검이 12·3 비상계엄 해제 표결에 참여했던 국민의힘 의원들을 잇달아 조사하며 추경호 당시 국민의힘 원내대표 등의 비상계엄 표결 방해 의혹 수사를 확대하고 있다.
특검은 11일 국민의힘 조경태·김예지 의원을 참고인 신분으로 불러 조사했다. 조 의원은 “12월 3일 오후 11시12분 추 전 원내대표가 한 전 총리와 통화를 7분 이상 했던 점에 대해 (질문이) 나왔다”며 “한 전 총리가 ‘국무위원들이 계엄에 반대했다’는 취지로 통화에서 얘기했는데, 추 전 원내대표는 그 전화를 받고도 이 불법적인 계엄을 적극적으로 막지 않았고, 그 부분을 특검이 집중적으로 보는 것 같다”고 전했다. 김 의원은 계엄 선포 직후 의원들에 대한 소집 장소 관련 연락을 누구에게, 어떤 식으로 받았는지 진술한 것으로 전해졌다.
추 전 원내대표는 계엄 당일 오후 11시22분 윤 전 대통령과도 통화한 것으로 조사 됐다. 특검은 추 전 원내대표가 계엄 선포 직후 긴박한 상황에서 한 전 총리, 윤 전 대통령과 연달아 통화한 사실에 주목한다. 특검은 추 전 원내대표가 두 사람과 통화한 뒤 국민의힘 의총 장소를 여러 차례 바꿔 국민의힘 의원들이 계엄 해제 표결 참여를 방해하려 한 것은 아닌지 따져보고 있다. 특검은 또 전당대회를 앞두고 국민의힘 내에 ‘찬탄파’와 ‘반탄파’ 간 대결구도가 형성되면서 일부 찬탄파 의원이 수사에 협조할 가능성에도 기대를 거는 분위기다.
특검은 이날 윤 전 대통령 체포영장 집행 저지 의혹 등을 받는 박종준 전 경호처장을 불러 조사했다. 또 노상원 전 국군정보사령관과 심모 전 합동참모본부 법무실장을 불러 드론사령부의 평양 무인기 작전 등에 대해 확인한 것으로 알려졌다.
한편 윤 전 대통령은 이날 서울중앙지법 형사25부(재판장 지귀연) 심리로 진행된 내란 우두머리 혐의 재판에 불출석했다. 지난달 10일 재구속된 이후 4번 연속 불출석이다. 이에 재판부는 윤 전 대통령의 내란재판을 당분간 피고인 출석 없이 궐석 재판으로 진행하기로 했다.
재판부는 “구치소로부터 ‘물리력 행사 시 사고 우려가 있고 인권 문제, 사회적 파장 등을 고려할 때 인치는 곤란한 상황’이라는 회신을 받았다”며 그 이유를 밝혔다. 법원은 피고인이 정당한 사유 없이 출석을 거부하고, 교도관에 의한 인치가 불가능하거나 현저히 곤란하다고 인정되는 때 피고인 출석 없이 형사재판을 진행할 수 있다.
