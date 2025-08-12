DL건설 대표·임원진·현장소장 일괄 사표 “의정부 사망사고 책임”
DL건설 대표이사와 최고안전책임자(CSO) 등 임원진 전원이 최근 공사 현장에서 발생한 사망 사고에 책임을 지고 일괄 사표를 제출했다. DL건설은 강윤호 대표이사와 하정민 CSO를 포함해 전 임원, 팀장, 현장소장이 자발적으로 일괄 사표를 제출했다고 11일 밝혔다. 지난 8일 DL건설 공사현장에서 벌어진 하청업체 소속 50대 근로자 추락사에 대한 후속 조치다.
사고는 경기도 의정부시 신곡동 신축 아파트 공사현장 6층 높이에서 벌어졌다. 아파트 외벽에 설치된 추락 방지용 그물망을 철거하려다 발생했다. DL건설 관계자는 “사고 직후 모든 현장의 작업을 즉시 중지했다. 전사적으로 긴급 안전점검을 실시해 확실하게 안전이 확인되기 전까지 작업 중지를 해제하지 않을 것”이라고 말했다.
DL건설은 이날부터 본사를 시작으로 안전결의대회를 연다. 작업을 재개한 현장부터 안전결의대회를 순차적으로 이어간다는 계획이다. 이재명 대통령은 취임 후 첫 휴가에서 복귀한 지난 9일 이 사고를 보고 받고 “앞으로 모든 산재 사망 사고는 최대한 빠르게 대통령에게 직보하라”고 말했다. 이 대통령은 건설현장 중대재해와 관련해 면허 취소와 공공 입찰 금지 등 법률상 가능한 방안을 모두 찾아 보고하라고도 했다.
