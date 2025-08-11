보수 야권 “수사·재판 왜 했나” “정권 몰락 서막”
“위안부 피해자 2차 가해” 비판
보수 야권은 이재명 대통령의 광복절 특별사면 결정을 일제히 비판했다.
송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표는 11일 이재명정부의 첫 특사 명단 발표 직후 “국민 통합을 바란다면서 국론 분열의 최대 원인을 제공했던 조국 전 법무부 장관 부부를 사면하는 것은 어불성설”이라며 날을 세웠다. 이어 “형기의 반도 채우지 않은 이들을 사면할 것 같으면 수사와 재판은 왜 했는지 이해할 수 없다”며 “이 대통령이 사면권을 남용함에 따라 사법 시스템 자체가 무너지고 있다”고 비판했다.
국민의힘 당권 주자들도 가세했다. 김문수 당대표 후보는 “이 대통령은 ‘친명무죄’라는 집착 아래 ‘조국 사면 대잔치’를 벌였다”며 “국민 눈높이를 외면한 채 오직 내 편만 살리겠다는 노골적 의도는 정권 몰락의 서막이 될 것”이라고 비판했다. 안철수 후보는 “교도소 호송차로 이송되는 범죄자들을 모아놓은 듯하다”며 “이 대통령은 친명 개딸들이 대한민국에 심어놓은 밀정이자 매국노”라고 맹비난했다. 장동혁 후보는 “조국, 윤미향 사면은 8·15 광복절을 민족 정의의 장례식으로 만든 처사로 기록될 것”이라고, 조경태 후보는 “이재명 정권과 민주당에 주홍글씨가 될 것”이라고 각각 비판했다.
국민의힘 여성가족위원회 위원들도 성명서를 내고 “파렴치한 중대범죄를 저지른 윤 전 의원에 대한 사면은 위안부 피해자에 대한 2차 가해이자 모욕”이라고 지적했다. 개혁신당은 논평을 통해 “이 대통령은 취임 후 처음으로 지지율이 50%대로 떨어진 날 범죄자들에게 면죄부를 안겼다”며 “사과도 반성도 없는 자를 풀어주는 사면은 국민 우롱”이라고 했다.
이강민 기자 river@kmib.co.kr
