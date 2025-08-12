예스24 두달 만에 또 해킹, 7시간 만에 복구
“해커 먹잇감 됐다” 불안 커져
최근 해킹을 당해 서비스 전면 중단 사태를 겪었던 국내 최대 규모 인터넷서점 예스24가 11일 두 달 만에 다시 먹통이 됐다. 랜섬웨어 공격으로 접속이 중단됐다 7시간여 만에 정상화됐지만 반복되는 공격에 예스24가 해커들의 주요 먹잇감이 된 것 아니냐는 우려가 나온다.
예스24는 “이날 오전 11시 30분 기준으로 모든 서비스가 정상화됐다”고 공지했다. 예스24 관계자는 “사고 발생 직후 전사적인 비상 대응 체계를 가동해 즉시 시스템 긴급 차단 및 보안 점검 조치를 실시하고 한국인터넷진흥원(KISA) 신고를 완료했다”며 “백업 데이터를 활용한 서비스 복구 작업을 진행해 오전 11시 30분 기준 모든 서비스가 정상적으로 접속 및 이용 가능한 상태”라고 밝혔다.
예스24는 앞서 오전 4시 30분쯤 랜섬웨어 공격을 받아 홈페이지와 앱 접속 및 서비스 이용이 제한됐다. 지난 6월 9일에도 예스24는 랜섬웨어 해킹을 당해 앱과 인터넷 통신망이 마비됐다. 해킹 사태 닷새만인 같은 달 13일부터 서비스를 순차적으로 재개했다.
예스24는 “서비스 이용에 불편과 우려를 끼쳐드린 점 깊이 사과드린다”며 “앞으로 더 안정적인 서비스 제공을 위해 보안 시스템과 운영 정책을 지속 강화하도록 하겠다”고 밝혔다.
맹경환 선임기자 khmaeng@kmib.co.kr
