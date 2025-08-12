시사 전체기사

[사설] 비리 정치인 면죄부와 짬짜미로 얼룩진 8·15 사면

입력:2025-08-12 01:30
공유하기
글자 크기 조정
조국, 정경심, 윤미향, 최강욱. 연합뉴스

이재명 대통령이 11일 열린 임시 국무회의에서 조국 전 조국혁신당 대표와 윤미향 전 의원 등을 포함한 광복절 특별사면·복권안을 재가했다. 자녀 입시 비리와 위안부 공금 횡령, 뇌물 등으로 사법부의 심판을 받은 이들에 대한 사면은 부적절하다는 지적이 제기됐음에도 불구하고 이 대통령은 사면권을 행사했다. 정성호 법무부 장관은 이번 사면을 통해 “사회적 갈등이 봉합되고 국민 대통합이 이뤄지길 기대한다”고 말했으나 국민의 정서와는 괴리가 있다. 통합이라고 굳이 이름을 붙여야 한다면 친여권 내 계파 간 통합, 아니면 야권의 비리 인사들까지 포함한 정치권의 ‘짬짜미’ 통합에 불과하다.

정부는 조 전 대표를 포함한 83만6687명에 대해 오는 15일자로 특별사면을 단행한다고 밝혔다. 정치인·주요 공직자 27명과 경제인 16명 등이 사면 대상에 이름을 올렸다. 조 전 대표와 윤 전 의원 외에도 조 전 대표의 아내인 정경심 전 동양대 교수와 최강욱 전 의원, 조희연 전 서울시 교육감이 명단에 들었고, 윤건영 의원과 백원우 전 민정비서관, 김은경 전 환경부 장관 등 친문재인계 인사들도 사면 대상이 됐다. 야권에서는 홍문종·정찬민·심학봉 전 의원 등이 포함됐는데 송언석 국민의힘 원내대표가 사면을 요청했다가 그 사실이 알려지자 요청을 철회했던 인물들이다. 친여권 내 계파의 요구를 수용하면서 야권 인사까지 끼워넣은 모양새다. 하지만 명단 속 정치인 중 국민 통합의 명분에 부합하는 인물을 찾는 것은 어렵다. 입시 비리와 횡령, 뇌물, 부당 특채 등으로 유죄를 선고받은 이들에 대한 사면이 어떻게 국민 통합의 근거가 되는지 알 수 없다. 계엄 선포와 대통령 탄핵에 따른 혼란이 여전한데 오히려 국론 분열을 부채질할 가능성이 있다. 아울러 대법원 확정 판결에도 불구하고 일부 인사들이 반성은커녕 사법부를 비난하고 있는 상황에서 그들에게 면죄부를 준 것도 문제다. 정부가 사법 개혁을 추진하고 있는 시점에 판결을 송두리째 부정하는 이들에 대한 사면은 사법부 무력화 메시지로 읽힐 수 있다.

국민 통합보다는 정치적 판단이 더 크게 작용한 것으로 보이는 이번 사면은 정부의 국정 운영에 악재가 될 가능성이 크다. 극한 진영 대결의 최전선에 서 있었던 이들에 대한 사면으로 정부가 새로운 논란거리를 던져준 것이나 다름없기 때문이다. 통합을 강조해 온 새 정부가 이전의 정부들과는 좀 다를 것으로 기대했던 국민에게 이번 사면이 어떤 메시지로 다가갈지 걱정스럽다.

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“임기 초반 사면하는 것이 낫다”… 진보 지지층 재결집 의도
조국·윤미향 등 ‘문제적 인물’ 포함… 반감 줄어들지는 미지수
김건희, 尹과 다른 구치소로… 남부구치소서 구속심사 대기
‘유령 농부’ 만드는 이상한 친환경… 정부, 해법 찾을까
극한폭염 겪고야 ‘앗 뜨거라’… 정부, 기후대응기금 확대 검토
‘집사’ 마음 파고드는 로봇청소기… 펫 가전 시장 ‘후끈’
유시민 “강선우 보좌관, 일 못 해 잘려…익명 숨어 갑질 주장”
첫 출근한 60대 노동자, 화물차와 전동리프트 사이에 껴 숨져
국민일보 신문구독