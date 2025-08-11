만남부터 주거까지… 경북도 ‘저출생 극복 사업’ 속도
저출생 대전환 150과제 추진 점검
예산 2576억원 집행… 추진율 향상
‘케이(K)보듬 6000’ 시설도 확대
경북도는 ‘저출생과 전쟁 시즌2’ 핵심 사업인 ‘저출생 대전환 150대 과제’의 상반기 추진 현황을 종합 점검한 결과, 평균 추진율 54%로 1분기(34%) 보다 20% 향상됐다고 11일 밝혔다. 국·도비 예산도 2576억원(집행률 58%)을 집행해 사업추진에 속도를 내고 있다.
만남 주선, 행복 출산, 완전 돌봄, 안심 주거, 일·생활 균형, 양성평등 등 저출생 전주기 대응 6대 분야별 주요 사업의 성과도 현장에서 속속 나타나고 있다.
만남 주선 분야에서는 올해 최초로 시행한 20대 신혼부부 100만원 혼수 비용 지원 138건을 집행했으며 경주시·영덕군 등과 협업을 통해 시군 맞춤형으로 청춘 남녀 만남 주선 사업을 추진하고 있다. 지난 7~10일 예천·울릉 일원에서 개최된 ‘1기 솔로 마을’의 남성 경쟁률은 19.3대 1, 여성은 5.1대 1로 반응이 뜨겁다.
행복 출산 분야에서는 난임 시술비 5512명 지원, 산모·신생아 건강관리 3806명, 생애 초기 건강관리 4979명을 지원했다. 또 출산 축하 꾸러미 3781명, 임산부 친환경 농산물 4338명, 산모 건강 회복 미역 2864명, 임산부 콜택시 2만826명을 지원해 행복한 임신과 출산을 응원하고 있다.
완전 돌봄 분야에서는 어르신 일자리 선도모델 시범 사업인 조부모 손자녀 돌봄 지원 480명, 아이 돌봄 종사자 처우 개선비 지원 2820명, 아이돌봄 서비스 지원 1만3271명, 119 아이 행복 돌봄 지원 7518명, 외국인 영유아 보육료 지원 348명 등의 사업을 추진했다.
아픈 아이 긴급 돌봄센터를 12개에서 13개로, 24시 시간제 보육을 28개에서 30개로 확대 운영해 돌봄 공백 최소화에 공을 들이고 있다. 야심차게 추진하는 공동체 돌봄 모델인 ‘케이(K)보듬 6000’은 연말까지 12개 시군 77개 시설로 확대된다.
안심 주거 분야에서는 청년 신혼부부 월세 지원 350세대, 청년 월세 한시 특별 지원 8758명, 신혼부부 임차보증금 이자 지원 835세대, 청년 부부 주거환경 개선 34가구 등 체감형 주거 안정 사업추진에 속도를 내고 있다.
일·생활 균형 분야에서는 전국 최초로 운영 중인 일자리 편의점(구미, 예천, 포항) 3개에서 161명의 취업을 연계했다.
김학홍 경북도 행정부지사는 “하반기에는 더욱 신속한 예산 집행과 전방위적 대책을 더 강력히 추진해 3분기까지 150대 과제의 추진율을 90%까지 끌어올리겠다”고 밝혔다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
