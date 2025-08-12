시사 전체기사

“장롱 속 금 맡겨 수익”… 하나銀, 실물 신탁 출시

입력:2025-08-12 00:25
공유하기
글자 크기 조정

하나은행이 금 실물을 안전하게 보관하면서 운용해 이익까지 얻을 수 있는 상품인 ‘하나 골드 신탁(운용)’을 금융권 최초로 출시했다고 11일 밝혔다.

고객이 보유한 24K 순금을 하나은행에 맡기면 한국금거래소디지털에셋이 운용한 뒤 만기에 감정가의 1.5%에 해당하는 운용 수익과 금 실물을 돌려받을 수 있는 구조다. 최소 가입 중량은 100g이다.

하나 골드 신탁은 서울 중구 하나은행 본점 영업1부와 서초금융센터 지점에서 일주일간 시범 운영된 뒤 오는 18일부터는 서울 영업점 25곳과 부산 해운대동백점으로 확대된다. 하나은행 측은 “하나 골드 신탁 출시는 금 실물도 운용할 수 있는 자산이 된다는 인식 전환의 시발점이 될 것”이라면서 “신탁 명가로서 입지를 더 공고히 하겠다”고 설명했다.

김진욱 기자 reality@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
김진욱 기자
온라인뉴스부
김진욱 기자
762
온 세상 소식을 전합니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
KT, 2분기 영업이익 1조원 돌파… “AICT 기업으로 완전 변화할 것”
DL건설 대표·임원진·현장소장 일괄 사표 “의정부 사망사고 책임”
첫 출근한 60대 노동자, 화물차와 전동리프트 사이에 껴 숨져
“임기 초반 사면하는 것이 낫다”… 진보 지지층 재결집 의도
조국·윤미향 등 ‘문제적 인물’ 포함… 반감 줄어들지는 미지수
김건희, 尹과 다른 구치소로… 특검, 남부구치소로 변경 신청
‘유령 농부’ 만드는 이상한 친환경… 정부, 해법 찾을까
극한폭염 겪고야 ‘앗 뜨거라’… 정부, 기후대응기금 확대 검토
국민일보 신문구독