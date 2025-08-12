‘출시 10년’ 국민 셋 중 한명 쓰는 삼성월렛… 누적 결제액 430조원
삼성전자는 통합 디지털 지갑 서비스 ‘삼성월렛’이 이번 달 출시 10주년을 맞았다고 11일 밝혔다.
국내에서 삼성월렛의 가입자 수는 2015년 160만명에서 1866만명으로 10년간 약 11배 증가했다. 연간 결제 금액은 2016년 3조6000억원에서 지난해 88조6000억원으로 약 24배 늘었다. 총 누적 결제금액은 430조원에 달한다.
삼성월렛은 모바일 결제뿐 아니라 교통카드, 계좌 관리, 항공권·티켓, 디지털 신원 확인 등 다양한 서비스를 제공하고 있다. 해외 지원 국가도 확대하고 있다. 현재 미국 영국 사우디아라비아 브라질 싱가포르 등 전 세계 61개국에서 사용할 수 있다.
삼성전자 관계자는 “다양한 서비스를 통합 제공해 실물 지갑을 대체하는 ‘디지털 지갑’으로 자리 잡았다”고 설명했다. 삼성전자는 나아가 삼성월렛을 통해 더욱 진화된 모바일 결제 생태계를 구축한다는 계획이다.
삼성전자는 삼성월렛 10주년을 기념해 다양한 혜택도 마련했다. 온라인 결제에 대한 캐시백 이벤트와 경품 당첨 기회를 제공한다. 또 삼성월렛 10주년 기념 SNS 공유, 퀴즈 맞히기 이벤트를 통해 순금으로 제작한 카드와 모바일 상품권을 증정한다.
심희정 기자 simcity@kmib.co.kr
