시사 전체기사

‘수자인’ 20주년 특화설계… 1199가구 대단지 구성

입력:2025-08-13 00:11
공유하기
글자 크기 조정

BS한양 ‘인하대역 수자인 로이센트’

101㎡ 중대형 공급… 서울 접근성 용이


BS한양은 다음 달 인천 미추홀구에 ‘인하대역 수자인 로이센트(투시도)’를 공급할 예정이다.

인하대역 수자인 로이센트는 인천 미추홀구 2-2블록 인하대역1구역도시개발사업을 통해 선보이는 단지다. 용현동 604-7번지 일원에 지하 2층~지상 최고 43층, 전용 84~101㎡, 6개 동, 총 1199가구 대단지로 조성된다. 이중 일반분양은 959가구다.

수인분당선 인하대역과 약 300m 거리의 역세권 단지다. 인근 송도역에는 인천발 한국고속철도(KTX)가 내년 개통되고, 월곶-판교선도 2029년 개통 예정이다. 현재 추진 중인 수도권 광역급행철도(GTX)-B가 청학역까지 개통되면 서울 접근성이 대폭 개선될 전망이다.

인하대역 주변에는 대규모 상권이 형성돼 대형마트, CGV 등을 도보로 이용할 수 있다. 도담공원과 다솜어린이공원, 용정근린공원, 용현도시농업공원 등 공원시설도 가깝다. 단지 바로 앞에 인천 용학초와 용현중, 용현여중, 인항고 등 초·중·고가 도보권이다.

인하대역 수자인 로이센트는 전국에 약 23만호를 공급한 BS한양의 주택 브랜드 ‘수자인(SUJAIN)’20주년 기념작으로 랜드마크동 커튼월룩 적용과 전 세대 선호도 높은 판상형 4베이 구조(일반분양 기준) 등 특화설계를 적용했다. 로이센트는 프랑스어로 왕을 뜻하는 ‘로이(ROI)’와 중심을 뜻하는 ‘센트(CENTER)’를 결합한 명칭이다. 인하대역 수자인 로이센트를 용현학익 최중심 랜드마크 단지로 공급하겠다는 의미를 담았다.

견본주택은 인천 미추홀구 용현동 604-7번지 일원에 마련될 예정이다.

권중혁 기자

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
한전 상반기 영업이익 5.8조, 9년 만 최대
사망 보험금 유동화 ‘10월 출시’ 목표에 업계 ‘전전긍긍’
김건희 영장 발부… 초유의 전직 대통령 부부 동시 구속
K팝 OST도 빌보드 정상에… 사상 첫 英·美 차트 휩쓴 ‘골든’
李 “산재는 사회적 타살… 반드시 뜯어고쳐야” 강력 제재 지시
“젤렌스키 측근들 매달 부패 자금 700억원 UAE로 송금”
CJ 택배기사들 “택배 쉬는 날, 가족여행 갈래요”
이마트 2분기 흑자 전환… 스타필드 효과 ‘톡톡’
국민일보 신문구독