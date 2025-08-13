스마일게이트 ‘GTA’ 창조자와 손잡고 차기 블록버스터 도전
초대형 신작 ‘ABP’ 글로벌 출시 임박
초현실적 서사 방대한 설정 기대감
스마일게이트가 히트작 ‘크로스파이어’ ‘로스트아크’의 뒤를 이을 차기 대표작 발굴에 나섰다. ‘GTA’ 시리즈로 유명한 댄 하우저(사진)의 신규 개발사 스튜디오 업서드 벤처스와 손잡고 트리플 A급 SF 오픈월드 액션 어드벤처 신작 ‘어 베터 파라다이스(ABP)’를 세계 시장에 선보인다.
스마일게이트는 지난 7일 ABP 세계관을 기반으로 한 신작의 글로벌 서비스를 자사가 맡는다고 발표했다. 스마일게이트는 지난해 업서드 벤처스에 대한 전략적 투자를 단행한 바 있다.
ABP는 초현실적 서사와 방대한 설정을 갖춘 오리지널 IP다. 오디오 픽션 시리즈로 애플 팟캐스트 1위를 기록하며 시그널 어워드 각본 부문 최고 에피소드상을 수상했다. 올 10월 소설로도 출간될 예정이다.
게임은 현재 초기 개발 단계다. 댄 하우저가 직접 스토리 집필과 크리에이티브 디렉팅을 맡았다.
제작진에는 번지, 트레이아크, 레스폰, 인섬니악, 라이엇 등 글로벌 대표 스튜디오 출신 베테랑들이 포진했다. ‘콜오브듀티’, ‘데스티니2’, ‘스파이더맨2’, ‘호그와트 레거시’ 등 굵직한 타이틀 제작 경험을 가진 이들이다. 개발 총괄은 나이언틱 전 총괄 매니저이자 팬데믹 스튜디오 공동 창립자인 그렉 보러드가 맡았다.
스마일게이트는 개발비를 포함한 전폭적인 투자로 ABP 프로젝트의 완성도를 높여 글로벌 시장에 도전장을 던진다는 계획이다.
댄 하우저는 “완전히 새로운 모험을 통해 지금까지 없었던 오리지널 경험을 제공하겠다”며 “우리 비전을 전폭적으로 지지하는 스마일게이트와 협력하게 돼 기쁘다”고 말했다. 성준호 스마일게이트 그룹 CEO는 “ABP 세계관의 탄탄한 스토리텔링과 업서드 벤처스의 역량이 결합돼 훌륭한 작품이 탄생할 것”이라고 기대했다.
권혁빈 스마일게이트 CVO는 “게임과 미래라는 공통 주제를 통해 깊은 우정을 나눠온 친구 댄 하우저와 이번 ABP 프로젝트에 대한 협력으로 서로의 비전까지 함께 공유할 수 있어 매우 뜻 깊게 생각한다”고 밝혔다.
이다니엘 기자
