[포토] 광안리 밤하늘에 뜬 ‘광복의 빛’

입력:2025-08-10 23:54
시민들이 10일 부산 수영구 광안리해수욕장에서 열린 광안리 M 드론라이트쇼 광복 80주년 특별공연을 통해 드론으로 재현한 백범 김구 선생의 모습을 지켜보고 있다. 연합뉴스

