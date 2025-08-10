시사 전체기사 [포토] 광안리 밤하늘에 뜬 ‘광복의 빛’ 입력:2025-08-10 23:54 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 시민들이 10일 부산 수영구 광안리해수욕장에서 열린 광안리 M 드론라이트쇼 광복 80주년 특별공연을 통해 드론으로 재현한 백범 김구 선생의 모습을 지켜보고 있다. 연합뉴스 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 “나라는 누가 지키나”…군 병력 ‘45만명’까지 줄었다 2 대주주 기준 높이자는 민주당… 내용 되돌리기 힘들다는 정부 3 상위 10% 뺀 민생쿠폰 2차 기준 어떻게 되나…내달 윤곽 4 오늘 원포인트 국무회의… 조국·윤미향 사면 ‘태풍의 눈’ 속으로 5 [단독] 해외 AI 인재 ‘톱티어’ 비자 발급 확대 해당분야별 기사 더보기 1 “답도 없는 회사”… DL그룹, 파산 직전 여천NCC에 모럴해저드 비판 2 [단독] “산재 보상 선지급… 정부가 입증 책임” 3 16조 날린 세계 차업계… 한국 반도체 ‘안도’·스마트폰 ‘비상’ 4 결국 드러난 제주 렌터카 ‘꼼수’… 예약은 쉽게, 취소는 어렵게 5 ‘폰 수리보증, 왜 한국만 2년?’… 생활밀착 규제 여전히 수두룩 해당분야별 기사 더보기 1 초4에 “싸가지 없는 XX” 혼잣말한 교사…“아동학대 아냐” 2 [단독] 이러니 스토킹 참극 되풀이… 가해자 분리조치 겨우 4.3% 3 “막내 구해야해” 물에 빠진 4남매…민간 구조대가 살렸다 4 맛 좋은 민물고기 ‘버들치’…“우리 식탁에 다시 올라 온다” 5 대구서 아파트 화재로 10대 2명 포함 일가족 3명 사망…방화 가능성 조사 중 해당분야별 기사 더보기 1 33살에 세상 떠난 한국계 여성, 美 동전으로 부활 2 “수줍은 소녀가 무대 중앙으로” 김주애 조명한 NYT 3 美, 협상 초안엔 ‘국방비’ ‘주한미군’도 포함 4 오픈AI, “박사급 전문가 수준”…최신 AI ‘GPT-5’ 공개 5 트럼프·푸틴 ‘알래스카 담판’ …젤렌스키 “우크라이나와 함께 결정해야” 해당분야별 기사 더보기 1 역시 손흥민!… MLS 데뷔전 폭풍질주 동점 PK 유도 2 손아섭 맹활약·문동주 호투…한화, LG에 3연패 면했다 3 ‘미리 보는 KS’ 2강 LG·한화, 프로야구 1위 전쟁 스타트 4 이정후, 5경기 연속 안타… ‘밀어치기’로 해법 찾았다 5 ‘쩐의 전쟁’ 플레이오프 개막…임성재와 김시우 1차전 페덱스 세인트주드 챔피언십 출전 해당분야별 기사 더보기 1 “살아난 게 기적” 온몸에 파편 박힌 채 버려진 백구 [개st하우스] 2 “어른들이 선결제했단다” 청주서 퍼지는 독서 나눔 [아살세] 3 ‘5가지 조건’ 모두 갖고 있으면 조기 치매 위험 70%↑ 4 “비판적 사고 없으면, 극우 콘텐츠에 쉽게 물들어요” 5 치매 쥐에 ‘이것’ 투입하니 뇌기능 회복…美 하버드 연구 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 ‘이주노동자 지게차 학대’ 벽돌공장, 직원 21명 임금 체불 사실도 확인 “나라는 누가 지키나”…군 병력 ‘45만명’까지 줄었다 ‘폰 수리보증, 왜 한국만 2년?’… 생활밀착 규제 여전히 수두룩 대주주 기준 높이자는 민주당… 내용 되돌리기 힘들다는 정부 [단독] “산재 보상 선지급… 정부가 입증 책임” [단독] 이러니 스토킹 참극 되풀이… 가해자 분리조치 겨우 4.3% 역시 손흥민!… MLS 데뷔전 폭풍질주 동점 PK 유도 초4에 “싸가지 없는 XX” 혼잣말한 교사…“아동학대 아냐” 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요