이번엔 올림픽체조경기장… 폭발물 허위 신고 대피 소동
서울 송파구 올림픽공원 체조경기장(KSPO돔)에 폭발물이 설치됐다는 신고가 접수돼 시민 2000명이 대피하는 소동이 벌어졌다. 경찰특공대가 경기장을 수색했지만 폭발물은 발견되지 않았다.
10일 경찰에 따르면 이날 오후 1시53분쯤 한국체육산업개발은 ‘올림픽공원 체조경기장에 폭탄을 설치했다’ ‘폭발 시간은 오후 4시43분부터 8시10분까지’라는 내용의 팩스를 받았다고 신고했다. 팩스는 한국어와 일본어가 병기돼 있었다. 발신자는 자신을 변호사로 소개했다. 이날 KSPO돔에서는 오후 4시쯤 아이돌그룹 공연이 예정된 상황이었다.
경찰은 KSPO돔에 있던 이용객 2000명을 대피시키고 현장 통제를 했다. 소방 당국에서도 소방차 19대와 78명을 출동시켰다. 경찰특공대 등 57명이 1시간 정도 수색한 결과 폭발물은 발견되지 않았다. 경찰은 오후 4시22분쯤 수색을 종료하고 현장 통제를 해제했다.
경찰은 팩스 발신지는 일본으로 확인했으며 발신자를 추적 중이다. 앞서 경찰은 지난 1월 일본 변호사 명의로 국내 중요시설을 테러하겠다는 내용의 팩스가 발송된 사건 38건을 수사 중이라고 밝힌 바 있다. 지난 7일에는 일본 변호사 이름으로 ‘학생들을 대상으로 황산 테러를 하겠다’는 팩스를 받았다는 신고가 접수됐다. 지난 5일 서울 신세계백화점 본점에 폭약을 설치했다는 허위 글을 올린 피의자는 제주도에 사는 중1 학생으로 범행 당일 검거됐다.
이찬희 기자 becoming@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사