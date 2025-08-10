‘NLL 위협비행’ 아파치 헬기 조종사 70여명 조사
작전 경위·지휘 계통 등 확인 나서
신원식 소환 계엄 전후 상황 조사
내란 특검이 아파치 헬기를 동원, 북한의 도발을 유도했다는 의혹과 관련해 육군 항공사령부 소속 헬기 조종사 70여명을 조사 중인 것으로 파악됐다. 특검은 지난해 5~11월 아파치 비행 작전이 이뤄진 경위와 통상 작전과의 차이점을 면밀히 확인한다는 방침이다.
10일 국민일보 취재를 종합하면 특검은 최근 항공사령부 예하 비행대대 소속 조종사 70여명에 대한 조사를 진행하며 아파치 비행 작전 당시 상황을 재구성하고 있다. 군이 보유 중인 아파치 헬기는 30여대로 1대에 조종사 2명이 탑승한다. 특검은 부대 내 제보자가 특정되는 것을 막기 위해 보안에 각별히 유의하며 조사했다.
아파치 헬기 의혹은 윤석열 전 대통령 등이 비상계엄 명분을 쌓기 위해 항공사령부를 동원해 지난해 5~11월 무장한 아파치 헬기를 서해 북방한계선(NLL)을 따라 비행하게 해 북한 도발을 유도했다는 내용이다. 특검은 최근 헬기 조종사 조사에서 지난해 5월부터 한 달에 한두 차례 30㎜ 기관포탄과 헬파이어 미사일로 무장한 상태로 약 20분간 NLL을 따라 기동하는 작전이 진행됐다는 진술을 확보한 것으로 전해졌다. 조종사들은 통상 북한과의 충돌을 피하기 위해 훈련 때 NLL을 우회하는 경로를 택하는 게 일반적이라고 설명한 것으로 파악됐다.
특검은 지난해 9~11월 작전 땐 북한을 자극하기 위해 ‘북한의 특정 지역을 타격하겠다’는 취지의 거짓 무전을 군 관계자들이 주고받았다는 진술도 확보해 진위를 확인 중이다.
이날 특검은 지난 7일에 이어 신원식 전 국가안보실장을 불러 조사했다. 특검은 신 전 실장을 상대로 국회 비상계엄 해제 요구 결의안이 통과된 뒤 즉각 비상계엄 해제 선포가 되지 않은 경위 등을 확인한 것으로 알려졌다. 계엄 해제 요구 결의안은 지난해 12월 4일 오전 1시3분 국회에서 가결됐다. 이와 관련해 특검은 윤 전 대통령이 오전 4시26분에서야 계엄 해제를 선포한 경위를 파악하고 있다. 특검은 윤 전 대통령이 ‘2차 계엄’을 모의했을 가능성을 배제하지 않고 있다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
