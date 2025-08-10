미·러 정상 15일 알래스카 담판… 점령지 인정 여부가 쟁점

트럼프 “일부 돌려받고 일부 교환”

젤렌스키 “점령자에게 땅 안줄 것”

유럽 “우크라 빠진 종전 논의 안돼”

도널드 트럼프 미국 대통령의 중재로 8일(현지시간) 백악관에서 일함 알리예프(왼쪽) 아제르바이잔 대통령과 니콜 파시냔 아르메니아 총리가 ‘양국 분쟁의 평화적 해결’ 공동선언에 서명한 뒤 악수하고 있다. EPA연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 15일(현지시간) 미국 알래스카에서 휴전을 논의하기 위한 정상회담을 예고하면서 우크라이나 전쟁이 중대 고비를 맞았다. 3년 반 가까이 계속된 전쟁을 끝내기 위한 ‘세기의 담판’이지만 전쟁 당사국인 우크라이나를 ‘패싱’한 회담인 탓에 자칫 러시아에만 유리한 결과가 나올 것이라는 우려가 나온다.



트럼프 대통령이 15일 푸틴 대통령과 알래스카에서 만날 것이라고 직접 발표한 뒤 우크라이나와 유럽은 즉각 대응책 마련에 나섰다. 휴가차 영국을 방문한 J D 밴스 미국 부통령과 데이비드 래미 영국 외무장관 주재로 9일 미국과 유럽, 우크라이나의 국가안보보좌관이 참석하는 회의가 열렸다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 엑스에서 “회의는 건설적이었다”며 “우크라이나를 위한 평화의 길은 반드시 우크라이나와 함께 결정돼야 한다”고 강조했다.



젤렌스키 대통령은 별도 게시물에선 “러시아의 전쟁 연장 및 영토 점령 의도에 대응하기 위해 우리는 지혜롭게, 협조적으로 행동해야 한다”고 밝혔다. 우크라이나를 배제한 미국과 러시아의 정상 담판이 푸틴의 의도대로 진행될 수 있다는 점을 우려한 것으로 해석된다.



영국·프랑스·독일·이탈리아·폴란드·핀란드 정상과 유럽연합(EU) 집행위원장도 이날 밤 공동성명을 내고 “우크라이나 없이는 우크라이나 평화의 길을 결정할 수 없다”고 밝혔다.



정상회담을 둘러싼 핵심 쟁점은 러시아의 우크라이나 동부 영토 점령을 인정하는지 여부다. 러시아는 2014년 불법 병합한 크림반도 외에 루한스크와 도네츠크, 헤르손, 자포리자 등 우크라이나 동부 4개 지역에 대한 통제권을 주장해 왔다. 다만 최근 푸틴은 루한스크와 도네츠크는 러시아의 통제 아래 두되 헤르손과 자포리자 지역은 현재 전선 상태를 유지하는 휴전에 동의하겠다는 뜻을 내비친 것으로 알려졌다. 트럼프는 지난 6일 푸틴을 만난 스티브 위트코프 특사로부터 이런 내용을 보고받은 뒤 유럽 국가 지도자들에게도 해당 내용을 공유한 것으로 전해졌다. 트럼프는 8일 백악관에서 취재진이 ‘우크라이나가 휴전 조건으로 러시아에 영토를 양보할 것으로 예상하느냐’고 묻자 “매우 복잡하다. 하지만 우리는 일부는 돌려받고 일부는 교환할 것”이라고 답했다.



하지만 우크라이나와 유럽은 영토 문제 논의 전에 휴전이 선행돼야 한다는 입장이다. 젤렌스키는 9일 텔레그램에서 “우크라이나인들은 땅을 점령자에게 내어주지 않을 것”이라고 밝혔다. 유럽 정상들도 공동성명에서 “우크라이나는 무력으로 국경을 변경해선 안 된다는 원칙을 여전히 지키고 있다”며 “현재의 전선이 협상의 출발점이 돼야 한다”고 강조했다.



CNN은 “우크라이나와 유럽 동맹국들은 우크라이나가 도네츠크와 루한스크를 양도하는 대가로 휴전을 얻어낸다는 위트코프 특사의 아이디어에 분노하고 있다”고 전했다.



워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 15일(현지시간) 미국 알래스카에서 휴전을 논의하기 위한 정상회담을 예고하면서 우크라이나 전쟁이 중대 고비를 맞았다. 3년 반 가까이 계속된 전쟁을 끝내기 위한 ‘세기의 담판’이지만 전쟁 당사국인 우크라이나를 ‘패싱’한 회담인 탓에 자칫 러시아에만 유리한 결과가 나올 것이라는 우려가 나온다.트럼프 대통령이 15일 푸틴 대통령과 알래스카에서 만날 것이라고 직접 발표한 뒤 우크라이나와 유럽은 즉각 대응책 마련에 나섰다. 휴가차 영국을 방문한 J D 밴스 미국 부통령과 데이비드 래미 영국 외무장관 주재로 9일 미국과 유럽, 우크라이나의 국가안보보좌관이 참석하는 회의가 열렸다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 엑스에서 “회의는 건설적이었다”며 “우크라이나를 위한 평화의 길은 반드시 우크라이나와 함께 결정돼야 한다”고 강조했다.젤렌스키 대통령은 별도 게시물에선 “러시아의 전쟁 연장 및 영토 점령 의도에 대응하기 위해 우리는 지혜롭게, 협조적으로 행동해야 한다”고 밝혔다. 우크라이나를 배제한 미국과 러시아의 정상 담판이 푸틴의 의도대로 진행될 수 있다는 점을 우려한 것으로 해석된다.영국·프랑스·독일·이탈리아·폴란드·핀란드 정상과 유럽연합(EU) 집행위원장도 이날 밤 공동성명을 내고 “우크라이나 없이는 우크라이나 평화의 길을 결정할 수 없다”고 밝혔다.정상회담을 둘러싼 핵심 쟁점은 러시아의 우크라이나 동부 영토 점령을 인정하는지 여부다. 러시아는 2014년 불법 병합한 크림반도 외에 루한스크와 도네츠크, 헤르손, 자포리자 등 우크라이나 동부 4개 지역에 대한 통제권을 주장해 왔다. 다만 최근 푸틴은 루한스크와 도네츠크는 러시아의 통제 아래 두되 헤르손과 자포리자 지역은 현재 전선 상태를 유지하는 휴전에 동의하겠다는 뜻을 내비친 것으로 알려졌다. 트럼프는 지난 6일 푸틴을 만난 스티브 위트코프 특사로부터 이런 내용을 보고받은 뒤 유럽 국가 지도자들에게도 해당 내용을 공유한 것으로 전해졌다. 트럼프는 8일 백악관에서 취재진이 ‘우크라이나가 휴전 조건으로 러시아에 영토를 양보할 것으로 예상하느냐’고 묻자 “매우 복잡하다. 하지만 우리는 일부는 돌려받고 일부는 교환할 것”이라고 답했다.하지만 우크라이나와 유럽은 영토 문제 논의 전에 휴전이 선행돼야 한다는 입장이다. 젤렌스키는 9일 텔레그램에서 “우크라이나인들은 땅을 점령자에게 내어주지 않을 것”이라고 밝혔다. 유럽 정상들도 공동성명에서 “우크라이나는 무력으로 국경을 변경해선 안 된다는 원칙을 여전히 지키고 있다”며 “현재의 전선이 협상의 출발점이 돼야 한다”고 강조했다.CNN은 “우크라이나와 유럽 동맹국들은 우크라이나가 도네츠크와 루한스크를 양도하는 대가로 휴전을 얻어낸다는 위트코프 특사의 아이디어에 분노하고 있다”고 전했다.워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지