‘도이치 주가조작’ 사전 인지 여부가 김건희 구속 가른다

이례적 손실보전금 약정에 주목

20억 계좌 ‘2차 작전’도 가담 판단

‘통일교 2인자’ 진술 신빙성도 관건



김건희 여사가 도이치모터스 주가조작을 사전에 인지했는지 여부가 12일 김 여사의 구속 여부를 가를 핵심 쟁점으로 꼽힌다. 특검은 김 여사가 주가조작 일당에게 계좌를 맡기면서 이례적으로 높은 수익배정 약정을 맺은 점을 주가조작 사전 인지 정황으로 본다. 반면 김 여사 측은 주가조작 가담 혐의를 전면 부인하고 있다.



10일 국민일보 취재 결과를 종합하면 특검팀은 지난 7일 A4용지 22쪽 분량의 김 여사 구속영장 청구서에 김 여사가 주가조작을 사전에 인지하고 범행에 공모한 정황을 적시했다. 김 여사는 총 36억원 상당의 증권 계좌를 제공하는 방식으로 주가조작 세력의 범행에 가담했는데, 특검은 김 여사가 2010년 10월부터 2011년 12월까지 고가매수, 물량소진주문 매수 등 총 3832차례 불법거래를 통해 8억1144만3596원의 이익을 얻었다고 봤다.



관건은 특검이 김 여사의 사전 인지 정황으로 영장에 적시한 2010년 두 차례 ‘약정’이다. 특검은 김 여사가 2010년 1월 계좌를 맡긴 1차 주포 이정필씨 측에 수익의 30~40%를 나눠주고 손실이 나면 일부를 보전받기로 약정하는 조건으로 16억원이 든 증권 계좌를 맡겼다고 본다. 실제 손실이 발생하자 김 여사가 이씨로부터 4700만원의 손실보전금을 받은 점도 영장에 적시됐다.



김 여사는 그해 10월에도 이종호 전 블랙펄인베스트 대표 측에 40%의 수익배분을 약정한 뒤 20억원이 든 계좌를 맡기면서 ‘2차 작전’에도 가담했다고 판단한다. 특검은 김 여사가 두 차례 약정에서 30~40%에 달하는 이례적으로 높은 수익배분을 약속한 점에 대해 주가조작 리스크를 반영한 것으로 의심하고 있다. 이와 관련해 김 여사는 지난 6일 특검 조사에서 “계좌만 맡겼을 뿐 시세조종인지는 알지 못했다”며 혐의를 전면 부인했다.



건진법사·통일교 청탁 의혹과 관련해서는 통일교 2인자였던 윤모 전 세계선교본부장의 진술 신빙성이 영장실질심사에서 쟁점이 될 것으로 예상된다. 특검은 김 여사가 건진법사 전성배씨와 공모해 2022년 4~7월 윤 전 본부장에게 총 2000만원 상당의 샤넬백 2개와 6200만원짜리 그라프 목걸이를 받고 통일교 현안 관련 청탁을 들어준 것으로 의심한다. 특검은 구속영장을 청구하면서 이 사건을 김 여사가 윤석열 전 대통령과 공모해 대통령·영부인 지위를 사적으로 남용한 사건으로 규정했다.



다만 청탁 대가로 건네졌다는 물건의 행방은 찾지 못한 상태다. 결국 12일 김 여사에 대한 구속전 피의자심문(영장실질심사)에서는 법원이 윤 전 본부장의 진술 신빙성을 어떻게 판단할지가 핵심이다. 또 윤 전 본부장의 수첩 내용과 그가 전씨 등과 나눈 통화 및 문자메시지 대화 등이 중요하게 다뤄질 전망이다. 차장검사 출신의 한 변호사는 “청탁 의혹은 윤 전 본부장 진술과 수첩 등의 증거로 구체적 알선 행위, 금품과 알선 행위 간 연결 여부 등이 인정되느냐가 관건”이라고 말했다.



박재현 차민주 이서현 기자 jhyun@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 김건희 여사가 도이치모터스 주가조작을 사전에 인지했는지 여부가 12일 김 여사의 구속 여부를 가를 핵심 쟁점으로 꼽힌다. 특검은 김 여사가 주가조작 일당에게 계좌를 맡기면서 이례적으로 높은 수익배정 약정을 맺은 점을 주가조작 사전 인지 정황으로 본다. 반면 김 여사 측은 주가조작 가담 혐의를 전면 부인하고 있다.10일 국민일보 취재 결과를 종합하면 특검팀은 지난 7일 A4용지 22쪽 분량의 김 여사 구속영장 청구서에 김 여사가 주가조작을 사전에 인지하고 범행에 공모한 정황을 적시했다. 김 여사는 총 36억원 상당의 증권 계좌를 제공하는 방식으로 주가조작 세력의 범행에 가담했는데, 특검은 김 여사가 2010년 10월부터 2011년 12월까지 고가매수, 물량소진주문 매수 등 총 3832차례 불법거래를 통해 8억1144만3596원의 이익을 얻었다고 봤다.관건은 특검이 김 여사의 사전 인지 정황으로 영장에 적시한 2010년 두 차례 ‘약정’이다. 특검은 김 여사가 2010년 1월 계좌를 맡긴 1차 주포 이정필씨 측에 수익의 30~40%를 나눠주고 손실이 나면 일부를 보전받기로 약정하는 조건으로 16억원이 든 증권 계좌를 맡겼다고 본다. 실제 손실이 발생하자 김 여사가 이씨로부터 4700만원의 손실보전금을 받은 점도 영장에 적시됐다.김 여사는 그해 10월에도 이종호 전 블랙펄인베스트 대표 측에 40%의 수익배분을 약정한 뒤 20억원이 든 계좌를 맡기면서 ‘2차 작전’에도 가담했다고 판단한다. 특검은 김 여사가 두 차례 약정에서 30~40%에 달하는 이례적으로 높은 수익배분을 약속한 점에 대해 주가조작 리스크를 반영한 것으로 의심하고 있다. 이와 관련해 김 여사는 지난 6일 특검 조사에서 “계좌만 맡겼을 뿐 시세조종인지는 알지 못했다”며 혐의를 전면 부인했다.건진법사·통일교 청탁 의혹과 관련해서는 통일교 2인자였던 윤모 전 세계선교본부장의 진술 신빙성이 영장실질심사에서 쟁점이 될 것으로 예상된다. 특검은 김 여사가 건진법사 전성배씨와 공모해 2022년 4~7월 윤 전 본부장에게 총 2000만원 상당의 샤넬백 2개와 6200만원짜리 그라프 목걸이를 받고 통일교 현안 관련 청탁을 들어준 것으로 의심한다. 특검은 구속영장을 청구하면서 이 사건을 김 여사가 윤석열 전 대통령과 공모해 대통령·영부인 지위를 사적으로 남용한 사건으로 규정했다.다만 청탁 대가로 건네졌다는 물건의 행방은 찾지 못한 상태다. 결국 12일 김 여사에 대한 구속전 피의자심문(영장실질심사)에서는 법원이 윤 전 본부장의 진술 신빙성을 어떻게 판단할지가 핵심이다. 또 윤 전 본부장의 수첩 내용과 그가 전씨 등과 나눈 통화 및 문자메시지 대화 등이 중요하게 다뤄질 전망이다. 차장검사 출신의 한 변호사는 “청탁 의혹은 윤 전 본부장 진술과 수첩 등의 증거로 구체적 알선 행위, 금품과 알선 행위 간 연결 여부 등이 인정되느냐가 관건”이라고 말했다.박재현 차민주 이서현 기자 jhyun@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지