폭스바겐 제쳤다… 현대차그룹, 상반기 영업익 ‘톱2’
배 이상 격차로 폭스바겐 따돌려
미국발 관세 여파 발빠른 대처 주효
현대자동차그룹이 올해 상반기 영업이익에서 독일 폭스바겐그룹을 제치고 완성차업계 글로벌 2위에 올랐다. 미국의 관세전쟁으로 시장 전반이 타격을 입은 가운데 현대차그룹은 일단 선방한 모습이다. 매출 실적으로는 3위를 지켰다. 관세 영향이 본격화하는 하반기 대응 전략이 중요해졌다.
10일 글로벌 완성차업체의 상반기 실적을 분석한 결과 현대차그룹은 올해 상반기 365만4522대를 팔아 3위를 유지했다. 1위는 일본 토요타그룹(515만9282대), 2위는 폭스바겐그룹(436만3000대)이었다. 질적 측면에서 현대차그룹은 폭스바겐그룹을 제쳤다. 현대차그룹의 영업이익(13조86억원)이 폭스바겐그룹(10조8600억원)을 조 단위로 뛰어 넘었다. 영업이익률로 비교해 보면 현대차그룹(8.7%)은 폭스바겐그룹(4.2%)을 배 이상 격차로 따돌렸다. 그럼에도 글로벌 1위는 토요타그룹(매출 231조7806억원·영업이익 21조4876억원)이 견고하게 가져갔다.
현대차그룹의 선방은 미 관세 여파를 비관세 재고 소진, 생산물량 조정 등으로 빠르게 대처한 데 따른 것으로 분석된다. 그 결과 관세 피해액이 경쟁사보다 적었던 영향도 있다. 미국 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 2분기 폭스바겐그룹은 관세 부과 조치로 영업이익이 15억1000만 달러(약 2조1000억원) 감소했다. 현대차(6억 달러)와 기아(5억7000만 달러)를 합친 것보다 큰 규모다.
현대차그룹은 올해 수익성 측면에서 폭스바겐그룹을 따돌리고 2위에 오를 가능성이 커졌다. 폭스바겐그룹이 주력 시장인 중국 등에서 고전하고 있는 영향도 적잖이 작용할 것으로 보인다. 전기차 캐즘(일시적 수요 정체) 영향으로 미국 테슬라와 중국 전기차기업의 성장세가 주춤한 것도 현대차그룹 입장에서는 유리한 요소로 작용한다.
현대차그룹의 시장 전략이 어느 때보다 중요해졌다. 이항구 한국자동차연구원 연구위원은 “관세 충격을 지금과 같은 방식으로 감당하기엔 한계가 있다. 감원, 인공지능(AI)을 활용한 생산 효율성 제고, 미국 현지 생산 확대로 대응해야 할 것”이라며 “국내 구조조정과 노란봉투법 등 노동 환경 변화도 영향을 미칠 수 있다”고 말했다.
